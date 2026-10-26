互動國際規劃籌資8.5億元 擴大業務及新市場布局

互動（6486）國際數位日前董事會通過前3季每股純益5.94元，更因應業務規模擴大及新市場布局，互動國際董事會決議規劃於2027年透過可轉換公司債及現金增資籌資8.5億元。

互動國際指出，可轉換公司債及現金增資籌資8.5億元，以強化資本結構與資金調度彈性，支應營運周轉及專案資金需求，提升大型專案承接能力，支持後續業務成長。

展望第4季，互動國際指出，系統整合產業進入傳統旺季，目前多項專案已陸續進入執行及驗收階段，可望持續貢獻營收與獲利，全年營運表現力拚再創歷史新高。

互動國際表示，隨著政府持續推動韌性網路建設、6G通感運算融合技術發展，以及大型AI運算中心加速建置，資通訊基礎建設、資料中心及網路整合需求可望持續成長。公司將以長期深耕電信與系統整合市場累積的技術及服務能力為基礎，深化核心業務，並積極拓展AI基礎建設、韌性網路、資料中心及國防等市場，擴大應用布局，掌握中長期成長機會。

受惠大型專案陸續完成驗收並認列收入，互動國際前3季合併營收達新台幣28.69億元，年增92.1%，創歷年同期新高，並已超越2025年全年營收26.86億元，前3季合併營業毛利為7.95億元，年增54.3%；歸屬於母公司業主稅後純益約3.02億元，每股純益5.94元。

互動國際指出，第3季受惠多項專案陸續執行及驗收，其中，互動國際配合電信業者協助政府推動打詐政策，提供行動寬頻及固定網路流量記錄保存解決方案，帶動8月單月營收達14.92億元，創公司單月營收歷史新高。