宏達電超可愛AI夥伴新品登場 卡位聖誕交換禮物商機

品牌大廠宏達電（2498）在官方網站正式推出首款個人AI產品VIVEE，首發海外市場為美國，並已開放預購，早鳥價99.99美元（約新台幣3,200元），日後正式定價為119美元，預計12月初開始出貨，藉此提前卡位聖誕節交換禮物市場商機。

據悉，宏達電曾於9月下旬釋出神秘前導預告，引發外界高度關注，如今總算揭曉這款全新的掌上型互動數位精靈VIVEE，透過新品跨足Z世代最夯的電子寵物與潮玩的新興市場領域。

根據宏達電官網顯示，VIVEE為掌上型AI互動數位精靈，尺寸相當精巧，重量僅114公克，外觀呈現圓潤水滴蛋形，正面搭載高解析度OLED螢幕，能做出各式表情，且內建各種感測器，用戶可藉由撫摸、對話與VIVEE進行互動，藉此養成不同性格。

此外，用戶也可為VIVEE換上不同風格的「Suits」造型保護套，同時，保護套內部嵌入也NFC（近場通訊晶片），當用戶幫VIVEE套上新衣服的瞬間，機身就可感應到NFC，並自動切換成與該套服裝風格相匹配的專屬新臉孔。

此外，由於AI夥伴裝置過往容易引發隱私安全問題，對此，宏達電在官網特別強調，VIVEE採取極為嚴格的硬體與資料隔離防線，核心功能不需要使用者連結個人的電子郵件、社群媒體或銀行帳戶，絕對不會使用任何個人資料來進行AI模型訓練。

業界人士分析，宏達電推出的VIVEE故意拿掉各種生產力包袱，甚至也沒有攝影鏡頭，只留下與用戶的日常互動功能，主要目的就是希望用戶在體驗的過程能零壓力、零隱私焦慮，而這樣的產品定位，反倒成為最大的賣點。

值得注意的是，VIVEE目前已於海外市場開放預購，並於12月初起陸續出貨，由於該產品價格僅99.99美元，若以價位以及出貨時間判斷，外界推測，宏達電的策略很可能是藉此新品強攻歐美與亞洲的聖誕節交換禮物商機，若銷量優於預期，則有機會挹注未來營運成長。