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騰輝-KY啟用泰國新廠 昆山同步擴產15億元

中央社／ 台北26日電

搶攻AI高算力與高階電子材料商機，騰輝電子-KY宣布，在泰國大城府的東南亞首座生產基地啟用，預計2026年底量產；騰輝也同步推進中國昆山廠新台幣15億元擴產計畫，預計2027年第2季開始量產，強化全球製造布局與供應鏈韌性。

高階電子材料製造商騰輝電子-KY今天在泰國大城府Hi-Tech工業園區舉行新廠開幕典禮，啟用集團東南亞首座生產基地；開幕典禮由騰輝-KY董事長王有慈、執行長鍾健人、董事邱奕誠及集團副總王琢共同主持，大城府最高行政長官—府尹查瓦寧（ChawaninWongsattjirakan）也出席。

騰輝-KY指出，泰國新廠占地約3.5萬平方公尺，主要生產銅箔基板及黏合片，目前已開始小量出貨，預計2026年底量產，後續上膠產能將於2027年陸續開出，屆時泰國廠總設計產能預計再提升15%。

騰輝-KY強調，新廠將落實China+1（中國+1）策略，除服務既有車用電子客戶外，也為未來資料中心及高階電子材料需求預作布局。

因應AI、高階運算與資料中心市場發展，騰輝-KY已於9月17日經董事會通過新台幣15億元昆山擴產預算，預計2027年第2季開始量產。

騰輝-KY執行長鍾健人表示，泰國新廠的啟用，是騰輝全球發展的里程碑，面對全球供應鏈重組與新世代電子技術快速發展，將持續透過技術創新、特殊材料及彈性生產能力，為客戶創造更高價值，並積極掌握AI、高階運算與高附加價值電子材料的成長契機。

泰國 東南亞 算力

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