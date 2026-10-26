茂迪董事逝世 新任者尚未選出

太陽能模組廠茂迪（6244）26日公告董事李智貴逝世，新任者則尚未選出。展望未來，茂迪曾指出，公司下半年營收不差，全年業績力拚優於去年。

茂迪今年前三季營收25.33億元，年增12.3%，業績表現穩健。茂迪表示，從既有訂單與營運狀況推估，公司下半年整體表現仍可維持一定水準，並且不亞於上半年，期盼全年業績能更勝去年。

針對近期火熱的太空應用，茂迪透露，公司的研發團隊正在持續進行研究，但因適用於太空的產品要考量許多因素，屬於長期研發項目，因此短時間內較難看到成果，現階段將以累積技術與經驗為主，尚未有明確的商業化時程。

茂迪進一步表示，目前單晶矽電池轉換效率已可達25.8%，而公司正持續投入鈣鈦礦相關技術，預料未來鈣鈦礦與單晶矽電池堆疊，效率很有機會衝上30%，但該產品仍處於研發階段，還沒辦法給予正確的量產時程表。