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NATEA Seattle 串聯台美產業交流 聚焦 AI 人才與產品轉型成

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
「U.S. Taiwan Tech Connect 2026」出席講者與座談與談人合影。圖／主辦單位提供
「U.S. Taiwan Tech Connect 2026」出席講者與座談與談人合影。圖／主辦單位提供

人工智慧加速企業產品開發與人才需求轉變，台美科技社群如何結合技術、產業經驗與人才網絡，成為交流焦點。北美台灣工程師協會西雅圖分會（NATEA Seattle）24日在美國西雅圖舉辦「U.S. Taiwan Tech Connect 2026」，聚焦AI時代的人才能力、產品演進與企業應用，串聯台美科技專業人士，探索產業發展與跨領域合作契機。

活動以「Bridging AI: Taiwan Innovation meets Seattle Tech」為主題，由NATEA Seattle攜手西雅圖台灣青商會、Taiwanzonian及華盛頓大學台灣研究生學會（UW TGSA）共同舉辦。吸引Microsoft、AmazonGoogle、Apple、NVIDIA、Meta及Databricks等科技產學菁英參加。

活動獲國家科學及技術委員會、台積電（TSMC）、美國國科會人工智慧資料驅動加速研究所（A3D3 Institute）、華美銀行（East West Bank）、神達（MiTAC）及標揚電子科技（BY-AITech）支持。出席者還包括國科會駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長許增如、經濟部國際貿易署駐舊金山台北經濟文化辦事處經濟組副組長侯穎蓁，以及僑務委員會西雅圖僑教中心主任鍾佩珍。

在企業人才議題方面，首場座談「Talent Evolution: Skills & Profiles in the AI Era」，邀請Twilio資料科學與分析資深總監Wanli Lau、Microsoft Azure硬體供應鏈總經理Rita Hsu、Databricks新創與生態系產品管理總監Denny Lee，以及CoreWeave工程營運副總裁Elaine Lu參與，聚焦AI時代的能力需求與職涯發展。

第二場座談「Product Evolution: From LLMs to Agentic AI」，邀請Google企業AI產品群經理Ai-Jung Li、Databricks的Denny Lee、曾任Amazon生成式AI視覺媒體產品管理總監的Jenny Jau，以及Microsoft代理式AI與資料領域Partner PM Director Wee Hyong Tok參與，探討大型語言模型與代理式AI的產品演進。

這次活動結合工程師、青年商務、科技企業員工及研究生社群，透過企業、學研與金融領域支持，建立跨組織的交流場域。「U.S. Taiwan Tech Connect 2026」以AI人才與產品發展為共同議題，串聯台灣創新資源與西雅圖科技專業網絡，為台美產業持續對話與人才交流累積基礎。

活動透過產業座談、職涯圓桌及展示交流，促進科技專業人士與青年學子互動，本次活動吸引175人報名。圖／主辦單位提供
活動透過產業座談、職涯圓桌及展示交流，促進科技專業人士與青年學子互動，本次活動吸引175人報名。圖／主辦單位提供

舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長許增如（左二）、務委員會西雅圖僑教中心主任鍾佩珍（右二），於 Junior NATEA 攤位與青年代表（左一）及 NATEA 西雅圖分會會長（右一）合影，支持青年參與科技社群與跨世代交流。圖／主辦單位提供
舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長許增如（左二）、務委員會西雅圖僑教中心主任鍾佩珍（右二），於 Junior NATEA 攤位與青年代表（左一）及 NATEA 西雅圖分會會長（右一）合影，支持青年參與科技社群與跨世代交流。圖／主辦單位提供

U.S. Taiwan Tech Connect 2026促進台美科技產業與人才交流。圖／主辦單位提供
U.S. Taiwan Tech Connect 2026促進台美科技產業與人才交流。圖／主辦單位提供

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