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騰輝泰國新廠開幕 昆山同步擴產15億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
騰輝-KY泰國新廠開幕。圖／公司提供
騰輝-KY泰國新廠開幕。圖／公司提供

騰輝電子-KY（6672）26日於泰國大城府Hi-Tech工業園區舉行新廠開幕典禮，正式啟用集團東南亞首座生產基地。配合全球供應鏈重組及AI高算力、資料中心等新興應用發展，騰輝同步推進泰國廠後續產能建置及中國昆山新台幣15億元擴產計畫，進一步強化全球製造布局、供應鏈韌性與高階材料競爭力。

開幕典禮由騰輝-KY董事長王有慈、執行長鍾健人、董事邱奕誠及集團副總王琢共同主持。大城府最高行政長官——府尹查瓦寧（Chawanin Wongsattjirakan）更是親自率領當地核心首長團隊隆重出席，以及騰輝-KY全體董事、高階主管與合作夥伴齊聚一堂，共同見證集團全球策略布局的重要里程碑。

泰國新廠占地約3.5萬平方公尺，主要生產銅箔基板及黏合片，目前已開始小量出貨，預計2026年底正式量產，後續上膠產能將於2027年陸續開出，屆時泰國廠總設計產能預計再提升15%。新廠將落實China+1策略，除服務既有車用電子客戶外，亦為未來資料中心及高階電子材料需求預作布局。

此外因應AI、高階運算與資料中心市場發展，騰輝-KY已於9月17日經董事會通過新台幣15億元昆山擴產預算，預計2027年第2季開始量產。結合泰國與昆山雙基地布局，集團將進一步提升全球產能調度彈性，強化國際客戶供應能力。

騰輝長期深耕少量多樣、高度客製化的特殊電子材料市場，未來將持續發揮技術與產品差異化優勢，積極拓展車用電子、散熱材料、超高頻雷達、航太國防及AI高算力等高附加價值應用。

騰輝電子-KY執行長鍾健人表示：「泰國新廠的啟用，是騰輝全球發展的重要里程碑，也代表我們對國際客戶長期承諾的具體實踐。面對全球供應鏈重組與新世代電子技術快速發展，我們將持續透過技術創新、特殊材料及彈性生產能力，為客戶創造更高價值，並積極掌握AI、高階運算與高附加價值電子材料的成長契機。」透過泰國新廠啟用與昆山同步擴產，騰輝-KY將持續完善全球製造與供應體系，深化國際客戶合作，為集團長期成長注入新動能。

泰國 算力 供應鏈

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