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AI不再只比誰敢燒錢！ASIC、先進製程…開始驗收「誰真的賺得到錢」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI產業投資進入新階段，2027年將成為檢驗投資回收能力的關鍵年。 法新社
AI產業投資進入新階段，2027年將成為檢驗投資回收能力的關鍵年。 法新社

AI產業投資進入新階段，2027年將成為檢驗投資回收能力的關鍵年。法人指出，隨著市場更加重視現金流及投資報酬率，企業表現將逐步分化，如具備財務優勢的雲端業者，以及受惠AI算力需求的ASIC、先進製程供應鏈，可望持續掌握成長契機。

法人認為，2027年將是AI產業從高資本投入走向檢驗投資回收能力的關鍵時期，目前以基準情境發展的機率最高。在此情境下，AI算力需求仍將持續成長，但資本市場對不同借款人的融資條件將出現更明顯的差異。大型科技企業可憑藉強勁現金流持續投入AI，高槓桿業者則可能透過出售資產、股權融資或產業整併改善財務結構。

另外，AI產業仍將維持成長，但企業間營收與獲利表現將逐步分化，市場也將更加重視企業現金流及投資報酬率（ROI）。具備產業競爭優勢、融資需求可控的企業，較有機會持續創造股東價值。至於硬體產業，在算力需求持續攀升下，仍具成長動能，相關產品需求也將維持剛性。

值得注意的是，雲端業者方面，Alphabet（GOOGL）可憑藉龐大的既有用戶及企業客戶基礎，加速AI商業化，搭配健全的財務體質，有助於在算力需求攀升下持續擴大市場版圖。Microsoft則具備成熟的產品生態系、完整的營收結構及資本市場融資能力，相較高度依賴借款的AI基礎建設業者，更有條件持續投入AI布局。

先進製程 算力 現金流

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