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欣興擴產加速度 法人看好2028年續擁優勢

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興參展一景。記者尹慧中／攝影
欣興參展一景。記者尹慧中／攝影

欣興（3037）因應客戶需求大增，加速擴充產能，展望2028年，法人看好欣興可望仍是台灣三大載板廠中坐擁GPU、ASIC server訂單最多的廠商，將受惠AI server載板面積與層數持續放大，單價與產能填補速度可優於其他廠商。

欣興計畫今年持續拉升AI產品營收比重，載板方面AI占比去年40%今年計劃60%，PCB方面去年55-60%今年計劃65-70%，公司整體今年AI營收占比目標達到60%以上。

欣興 法人 GPU

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