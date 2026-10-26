欣興擴產加速度 法人看好2028年續擁優勢

鴻海（2317）26日宣布攜手策略結盟夥伴輝達（NVIDIA），目標是把鴻海的全球生產生態系統轉變成全自動化、能夠自我學習的AI工廠，為了達成此一目標，鴻海部署了由NVIDIA驅動的端到端智慧生產生態系統，並展現出五大硬體實力。

2026-10-26 10:39