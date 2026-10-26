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力積電真的翻身了？毛利率衝48% 分析師看成熟製程還要漲10%至20%
力積電（6770）第3季營收季增23%，毛利率由28%提升至48%，主要係ASP提升、銅鑼廠停線和產能利用率提升；分析師表示，儘管營業費用（OPEX）因銅鑼廠移機費用增加而增加至14%，但每股獲利（EPS）1.38元，優於市場預期。
展望第4季，分析師指出，由於記憶體代工產出ASP相較於投片ASP仍有30%以上落差（主要係生產周期影響），因此，預估全季營收仍有雙位數季成長，且公司對2027年營收獲利樂觀，除了認為Dram持續緊缺外，預估邏輯成熟製程也會調漲10~20%。此外，3D（IPD及interposer）在新竹廠設備調整後於今年第4季復產，2027年將逐步成長。
至於與美光合作的PWF預計2026年底試產線，明年第4季量產；Dram 1P製程預計PDK年底完成，明年第2季試產，貢獻都主要在2028年。預估2026年EPS為7.8元，展望正向。
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