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鴻海、NVIDIA 合作多點開花 五大成果秀硬實力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海（2317）26日宣布攜手策略結盟夥伴輝達（NVIDIA），目標是把鴻海的全球生產生態系統轉變成全自動化、能夠自我學習的AI工廠。路透
鴻海（2317）26日宣布攜手策略結盟夥伴輝達（NVIDIA），目標是把鴻海的全球生產生態系統轉變成全自動化、能夠自我學習的AI工廠。路透

鴻海（2317）26日宣布攜手策略結盟夥伴輝達NVIDIA），目標是把鴻海的全球生產生態系統轉變成全自動化、能夠自我學習的AI工廠，為了達成此一目標，鴻海部署了由NVIDIA驅動的端到端智慧生產生態系統，並展現出五大硬體實力。

這五大硬體實力，包括一，採用 DGX SuperPOD，提升AI 訓練效能達2.48 倍。二，鴻海運用 NVIDIA DGX GB200，加速鴻海 FoxBrain 模型訓練，12 天處理 1 兆 Tokens。

三， 結合 NVIDIA AI 技術，鴻海導入 AI 自動排程，提升製造效率，排程工時減少 25%。四，透過雙方 AI 技術合作，優化射出成型製程參數切換，工程工作量降低 50%。五，鴻海運用 NVIDIA AI 解決方案，改善超過 20 項主要產線問題，SMT產線異常改善率逾 90%

鴻海 NVIDIA 輝達

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