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昇達科看好低軌衛星擴張 AI帶動太空運算及資料中心應用

中央社／ 台北26日電

低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技最大客戶跨入新一代低軌衛星，加上新進大客戶加速追趕，零件需求量龐大；除低軌衛星星系加速擴張之外，因應人工智慧（AI）需求，衛星應用由通訊進一步朝資料處理與運算延伸，低軌衛星市場正加速擴張。

昇達科認為，從最大客戶到新進大客戶的需求不斷，正反映低軌衛星（LEO）產業由過去以「新星系建置」為主，逐步進入新建、擴充與既有星系汰換並行的新階段。

迎接低軌衛星擴充階段，除昇達科兩大客戶之外，歐洲Eutelsat今年9月追加229顆OneWeb衛星，使其向Airbus規劃採購的新一代OneWeb衛星總數達669顆；10月初首批32顆新衛星已完成生產並準備進入發射程序，未來將逐步汰換屆齡衛星並提升星系容量與性能。對供應鏈而言，意味著低軌衛星需求來源正從一次性的星系建置，進一步延伸至持續性的補充、汰換與規格升級。

因應AI新應用方面，根據CelesTrak在10月7日的衛星目錄顯示，全球目前約有1.7萬顆可追蹤的在軌運作衛星（active satellites）；依各業者既有規劃，未來幾年規模可能接近5萬1700顆，已近目前的3倍，數據主要反映既有低軌衛星星系的擴張，尚未充分納入近年逐步浮現的太空運算、軌道資料中心等新興應用。

觀察近期全球低軌衛星產業發展，除既有商業衛星星系加速部署及汰換外，人工智慧運算、國防安全與通訊韌性等新興應用，正為產業開啟新一波成長契機。

在AI應用方面，Google於10月初成功發射搭載AI運算晶片的實驗衛星，展開太空運算技術的在軌驗證，顯示衛星應用正由傳統通訊與資料傳輸，逐步延伸至在軌資料處理及人工智慧運算。

另一方面，國防與通訊韌性需求也持續升溫，諾基亞（Nokia）與ICEYE近期宣布合作開發政府及國防專用低軌衛星通訊系統；歐盟IRIS²安全衛星通訊計畫已啟動首階段衛星開發，美國則持續推進分散式軍事低軌衛星網路，反映各國正加速將衛星通訊納入國家安全與關鍵基礎設施布局，代表低軌衛星的戰略價值持續提高。

法人認為，全球低軌衛星產業的成長動能，正由既有商業星系擴張，進一步延伸至衛星汰換、國防韌性及AI等多元應用，帶動衛星通訊市場朝更大規模、更高效能及更高可靠度方向發展。

昇達科 低軌衛星 太空

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