晶片業財報掀牌 關鍵48小時

人工智慧（AI）與晶片產業本周將面臨「關鍵財報48小時」，從SK海力士到微軟、Alphabet、三星電子及亞馬遜，將陸續在台灣時間周三（28日）上午到周五凌晨公布上季財報，市場聚焦這些超大規模雲端業者的資本支出與產能限制，記憶體廠的觀察重點則在擴產規畫等。

AI與晶片股近來遭遇強勁逆風，費半指數上周五（23日）雖見反彈，但10月來累計跌幅將近15%，是那斯達克綜合指數的近五倍，更遠不如道瓊工業指數同期上漲2.6%。市場寄望於接下來將公布財報的科技大廠。

SK海力士預定台灣28日上午公布上季完整財報，不到24小時後換微軟和Alphabet上場，接著是南韓三星電子將公布財報細節，最後換亞馬遜在台灣30日凌晨接下最後一棒。

這48小時當中還有英特爾「插花」，而在三星公布財報前，美國聯準會（Fed）的利率決策就已出爐；亞馬遜公布財報前，美國的上季國內生產毛額（GDP）以及個人消費支出（PCE）物價指數也會出爐。

分析師預期微軟上季營收年增約16.7%到906.3億美元左右，成長為連續二季放緩，每股純益（EPS）年增14%至4.71美元左右，增幅是近兩年來最小。

但Jefferies則預測，微軟進入2027年度（2026年7月起）的展望看來不錯，因為雲端事業Azure和Microsoft 365產品成長加速，儘管AI支出龐大，但利潤似乎展現韌性。彭博分析師認為，微軟營收將持續因AI需求而加速成長。

科技業大多頭分析師艾夫斯（Dan Ives），上周五維持對微軟的目標價615美元，並稱微軟是他2027年五大首選科技股。他還說，微軟、Alphabet和亞馬遜的財報，應該能安撫市場人心。

華爾街預測Alphabet上季營收成長25%，將寫2021年來最大增幅，張量處理器（TPU）的外部銷售有助支撐雲端部門營收。

至於亞馬遜，Keybank認為其網路服務部門將持續擔綱領頭羊，帶動其他事業成長，但匯率可能影響海外營收。