光通訊商機後市看俏…磷化銦短缺 業界傷腦筋

光通訊商機後市看俏，惟上游關鍵原料磷化銦（Inp）嚴重供不應求，讓業界傷透腦筋。

業界直言，目前磷化銦不僅產能遠遠跟不上訂單，磷化銦基板、磊晶價格也持續不斷上漲，粗估目前磷化銦基板與磊晶缺口高達三成以上。

全新（2455）表示，目前磷化銦基板、磊晶都供不應求，「已經不是有沒有訂單的問題，而是沒有料源可以製成磊晶出貨給客戶」，未來誰能掌握更多料源，在市場上的話語權就愈大。

隨著1.6T產品問世及CPO技術在2027年至2028年進入黃金爆發期，外資看好磷化銦需求將呈現幾何倍數成長，供不應求態勢持續。磷化銦基板龍頭廠AXT在手訂單已衝上6,000億美元，訂單能見度直達2030年，透露磷化銦正是市場新寵兒。

摩根士丹利證券指出，光通訊廠商目前12至18個月內的產能已盡數售罄，磷化銦基板仍是最為緊缺的一環。美系光通訊大廠Lumentum首席執行官Michael Hurlston則強調，磷化銦基板供需缺口已超過三成，短缺程度可能比記憶體更嚴重。中國大陸出口管制也是造成磷化銦基板大缺貨的原因之一。

摩根士丹利證券認為，磷化銦基板以及電吸收調變雷射（EML）、CW Laser等雷射光源，將是光通訊產業瓶頸所在，若基板供應量增加或生產良率能夠進一步提升，整體產業鏈實際出貨量將有進一步上修空間。

台廠方面，聯亞（3081）、全新均積極擴增磊晶產能，下游合作廠商華星光（4979）也正放大代工及切割產能，估計都將是磷化銦需求爆發的受益者。