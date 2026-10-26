Meta出新招 Muse營運變現…把餅做大

AI代理世代到來，雲端服務大廠（CSP）如何將營運變現也是市場關注焦點。

Meta AI長汪滔（Alexandr Wang）宣布，旗下開發的AI代理工具Muse維持免廣告、一般用戶免費使用模式，除了透過高階版本訂閱制、企業用戶付費模式之外，以Muse促成的購物交易取得手續費，也是Meta將其變現主要來源，目標是將Muse的「餅」愈做愈大。

同時，Muse也在23日首度進軍日本，隨Meta持續擴大市場布局效應下，打入Meta的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等AI代工廠後續有望持續受惠。

汪滔宣布，Muse將維持全版本無廣告模式，同時一般用戶也是免費使用模式，至於更多功能的高階版本才需要付費訂閱，另外企業用戶亦將是付費才得以使用，同時Meta將會從使用者購物完成後抽取手續費，營運模式將與旗下Facebook、Instagram、Threads等社群媒體完全不同。

Meta推出AI代理工具Muse後，除了持續擴大市場布局，同時也向外界宣告營收從哪裡來，以消弭市場對Meta後續營運疑慮。

Muse目前光是美國、加拿大等北美用戶就已超過千萬，免費版本主打日常生活及購物等模式，企業付費功能方面，將透過Muse分析廣告投放效果及制定行銷策略等模式。Meta布局日本市場，有望帶動AI算力商機。