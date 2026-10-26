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iPhone Duo陸續傳災情…新機螢幕裂開

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

蘋果首款折疊機iPhone Duo開賣人氣旺，不少果粉排隊搶買，但也開始出現拿到新機的消費者陸續回報「有災情」，目前看來，問題似乎集中在內螢幕的中央折疊區域。

全球各地拿到「出狀況」的iPhone Duo的民眾，在Reddit和MacRumors等論壇或新聞平台分享他們的狀況。

一名澳洲果粉表示，他想秀新手機給朋友看時，竟發現內螢幕就沿著轉軸中線裂開，但新機到手也不過約六小時前的事，開合不到20次，事發前手機完全沒有摔到、沒有任何外力碰撞，表面也沒有卡入異物。

這位用戶最後將手機送回Apple Store，店員已當場向他致歉，並直接更換了一支全新手機。

從中國大陸、美國到澳洲、加拿大，也陸續有用戶在網路上分享類似經驗，受損位置多集中在內螢幕的中央折疊區域。

螢幕 Apple Store iPhone iPhone Duo

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