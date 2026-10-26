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蘋果首款折疊機iPhone Duo三大設計…抓住消費者的心
蘋果首款折疊機iPhone Duo自上市以來，市場話題不斷；其中，使用特製霧面膜、精美過場動畫以及外螢幕擴大等三大設計深受消費者青睞，預料將成為明年各大折疊手機設計「參考」重點。
iPhone Duo許多細節上的創新設計是折疊機產品首見，例如令人驚豔的開折過場動畫就是其中之一。
蘋果利用自身的美學設計，讓iPhone Duo展開或收合時，巧妙做到切換完全沒有斷裂感，且動態效果極其流暢自然，該使用者介面（UI）成為消費者第一眼看到就埋單的關鍵要素之一。
其次，蘋果為消弭折疊機最大硬傷的折痕問題，內螢幕採用奈米紋理保護層，不僅能隱藏軸承所帶來的顯著折痕，且在螢幕亮起時，肉眼幾乎看不見軸痕，藉此完美展現出折疊機大尺寸螢幕的優勢。
最後則是外螢幕達5.4吋，比起市面上許多折疊機外螢幕大上許多，也讓消費者透過外螢幕就完成許多日常應用。
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