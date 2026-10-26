聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果首款折疊機iPhone Duo三大設計…抓住消費者的心

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
蘋果首款折疊機iPhone Duo。圖／路透
蘋果首款折疊機iPhone Duo。圖／路透

蘋果首款折疊機iPhone Duo自上市以來，市場話題不斷；其中，使用特製霧面膜、精美過場動畫以及外螢幕擴大等三大設計深受消費者青睞，預料將成為明年各大折疊手機設計「參考」重點。

iPhone Duo許多細節上的創新設計是折疊機產品首見，例如令人驚豔的開折過場動畫就是其中之一。

蘋果利用自身的美學設計，讓iPhone Duo展開或收合時，巧妙做到切換完全沒有斷裂感，且動態效果極其流暢自然，該使用者介面（UI）成為消費者第一眼看到就埋單的關鍵要素之一。

其次，蘋果為消弭折疊機最大硬傷的折痕問題，內螢幕採用奈米紋理保護層，不僅能隱藏軸承所帶來的顯著折痕，且在螢幕亮起時，肉眼幾乎看不見軸痕，藉此完美展現出折疊機大尺寸螢幕的優勢。

最後則是外螢幕達5.4吋，比起市面上許多折疊機外螢幕大上許多，也讓消費者透過外螢幕就完成許多日常應用。

蘋果 iPhone Duo

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

iPhone Duo在美出貨排到明年 蘋果折疊機預購買氣火熱

蘋果折疊機出貨 明年估增70%

颱風天照樣搶！好市多iPhone Duo售72,349元、5分鐘完售

好市多開賣iPhone Duo現場價曝光！內湖店5分鐘賣完 最高狂省破5千

相關新聞

折疊iPhone搶手 傳蘋果要求追加三成訂單 鴻海、台積等進補

蘋果首款折疊機iPhone Duo上周五（23日）在官網及各大通路開賣後，迅速被消費者搶購一空。供應鏈傳出，蘋果已要求協力廠加速趕工，甚至追加三成訂單，藉此滿足市場需求；外界看好，鴻海、台積電、新日興等都將受惠。

CPO標準設計出爐 加快客戶端導入 嘉澤、上詮、波若威等利多

AI朝「光進銅退」發展再邁步，由Open CPX MSA推行的全球首個共同封裝光學（CPO）標準設計出爐，有望促成CPO規格大一統，大幅提升產品相容性，加快客戶端導入意願，推進技術發展，法人看好，鴻海、嘉澤、上詮、波若威等台廠有望受惠。

晶片業財報掀牌 關鍵48小時

人工智慧（AI）與晶片產業本周將面臨「關鍵財報48小時」，從SK海力士到微軟、Alphabet、三星電子及亞馬遜，將陸續在台灣時間周三（28日）上午到周五凌晨公布上季財報，市場聚焦這些超大規模雲端業者的資本支出與產能限制，記憶體廠的觀察重點則在擴產規畫等。

蘋果首款折疊機iPhone Duo三大設計…抓住消費者的心

蘋果首款折疊機iPhone Duo自上市以來，市場話題不斷；其中，使用特製霧面膜、精美過場動畫以及外螢幕擴大等三大設計深受消費者青睞，預料將成為明年各大折疊手機設計「參考」重點。

iPhone Duo陸續傳災情…新機螢幕裂開

蘋果首款折疊機iPhone Duo開賣人氣旺，不少果粉排隊搶買，但也開始出現拿到新機的消費者陸續回報「有災情」，目前看來，問題似乎集中在內螢幕的中央折疊區域。

Meta出新招 Muse營運變現…把餅做大

AI代理世代到來，雲端服務大廠（CSP）如何將營運變現也是市場關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。