AI代理邁向自動化 大幅減少人工審核時間 廣達、緯創等接單添動能

AI大廠Anthropic本周將把Claude自動模式全面上線，所有網頁版、桌面版、行動應用程式等運行的工作階段將以預設自動運行模式運作，以AI自動檢查方式執行任務，大幅減少使用者人工審核時間，全面象徵AI代理自動化世代到來。

業界看好，隨著Claude推動AI自主運行模式，將帶動更多AI算力需求以強化使用者體驗，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等代工廠後續接單動能可望持續衝高。

Anthropic宣布，從本周開始，Claude 網頁版、桌面版和行動應用程式的所有工作階段，在 Pro、Max 和 Team 方案中將預設以自動模式運行。系統不會要求使用者逐一批准每個步驟，而是透過自動檢查來阻擋風險動作，不過，使用者可以隨時切換回手動模式。

Anthropic將自動模式推向Claude網頁版、桌面版和行動應用程式後，代表旗下所有AI模式運行都將預設自動化，打破過去「一問一答」的AI對話模式，不過也並非代表AI就不會把關執行任務，反倒設置24小時專屬警衛，藉此放行安全或阻擋危險指令。

事實上，Claude推出自動模式並非首次，早在今年8月，Claude就已經開始在Pro、Max及Team等付費訂閱版本預設自動模式權限。Anthropic指出，在測試版本中，Claude攔截了89％的危險命令，相較人工手動審閱的14％攔截危險命令比例高出許多，主要原因在於消費者非常高機率有盲目反射性點擊同意的習慣，不會仔細觀看內容，因此自動化模式讓AI應用安全性及效率不斷上升。

由於Anthropic將AI模式將預設自動執行，代表Claude將進入AI代理世代，使後續衍生出的AI算力需求直線上升，業界預期，Anthropic將有機會間接帶動鴻海、廣達、緯創、緯穎等代工廠在AI伺服器接單維持強勁格局。

據了解，Anthropic目前在AI算力上主要仰賴亞馬遜AWS、Google Cloud及CoreWeave等三大雲端服務大廠提供，且Anthropic已經在相繼與雲端服務大廠簽下累計超過6,000億美元的算力合約訂單，因此在AI硬體平台上受惠的廠商將不僅有輝達或超微等既有AI供應鏈，就連CSP廠的自研ASIC伺服器有望同步大啖這波商機。