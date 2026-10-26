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折疊iPhone搶手 傳蘋果要求追加三成訂單 鴻海、台積等進補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
蘋果首款折疊機iPhone Duo上周五（23日）在官網及各大通路開賣後，迅速被消費者搶購一空。 歐新社
蘋果首款折疊機iPhone Duo上周五（23日）在官網及各大通路開賣後，迅速被消費者搶購一空。 歐新社

蘋果首款折疊機iPhone Duo上周五（23日）在官網及各大通路開賣後，迅速被消費者搶購一空。供應鏈傳出，蘋果已要求協力廠加速趕工，甚至追加三成訂單，藉此滿足市場需求；外界看好，鴻海（2317）、台積電（2330）、新日興（3376）等都將受惠。

據悉，iPhone Duo開賣當天所有機型均完售，第二波出貨日預計要到2027年1月22日，顯見儘管新機要價不菲，果粉買氣依舊火熱，甚至一度出現黃牛價高達10萬元，較原本最低入手價74,900元溢價約33%，令人瞠目結舌。

業界表示，從先前的預購以及開賣後狀況來看，iPhone Duo首波備貨量顯然嚴重不足，一方面是受到組裝良率影響，一方面也是果粉需求遠超乎蘋果預期，導致備貨量嚴重不足，第二波出貨需等到明年初。

業界分析，對蘋果而言，打鐵勢必要趁熱，下令供應鏈加速趕工相當合理，畢竟消費性產品有既定的生命周期，「拖愈久對搶攻市占率愈不利」，此刻如何提高產能，是蘋果當前最大挑戰。

根據各家市調機構預估，原本預期iPhone Duo今年備貨量僅600萬支，隨著需求激增，如今備貨量上到至800萬支至1,000萬支，2027年出貨量上看3,300萬支。

若以市調機構上修後的出貨目標推算，預估iPhone Duo有望搶下明年全球折疊機市場約四成市占率，很可能擠下三星，成為新一代全球折疊機霸主，引發市場大洗牌。

供應鏈方面，iPhone Duo組裝由鴻海獨家操刀，核心處理器晶片為台積電代工，最關鍵的軸承零組件則是鴻海與新日興的合資公司供應，第二供應商為美商安費諾。

業界認為，當前iPhone Duo產能不足的原因，主要受限於自軸承產能不足，加上整機組裝難度也高，因此，若良率瓶頸能盡速克服，估計缺貨狀況將有效緩解，不僅消費者等待到貨時間可進一步縮短，供應鏈業績也能隨之大幅提升。

此外，由於iPhone Duo上市後買氣優於市場預期，折疊機產品有望引領智慧手機市場逐步走出低谷，甚至牽動其他非蘋品牌廠加大折疊機產品的布局力度，屆時折疊機市場滲透率將快速擴張。

iPhone iPhone Duo 新日興 鴻海

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