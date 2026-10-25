AI價值鏈延伸至應用端 景順：科技股選股聚焦獲利與商業模式

隨著AI投資持續擴大，市場關注焦點正逐步轉向AI投資能否創造足夠回報。景順投信股票投資部門主管蕭若梅表示，大型雲端業者並未縮減AI資本支出計畫，顯示AI基礎建設需求仍維持強勁，但市場開始更加重視企業獲利能力與現金流，投資人關心的不再只是企業投入多少資本，而是哪些企業能真正將AI投資轉化為實際回報。

另一方面，隨著生成式AI及AI Agent技術持續演進，AI應用正逐步由企業端延伸至消費市場，可望進一步應用於購物、旅遊規劃及行程安排等日常任務。AI也開始由輔助工具（Copilot）朝向能夠執行多步驟任務的數位工作者（Digital Worker）發展，產業競爭焦點正由模型能力逐步轉向AI Agent應用及商業化，AI價值創造也由基礎建設進一步延伸至企業及消費應用。

隨著AI運算規模持續成長，AI價值鏈也持續向外擴散。蕭若梅指出，本輪AI投資週期並非單純的半導體故事，而是涵蓋整個資料中心生態系統的長期升級循環。高速網路、光通訊、電力設備及資料中心基礎建設的重要性同步提升。運算能力已不再是唯一限制因素，能源供應、網路架構及資本取得能力，也將影響AI基礎建設後續發展。

AI基礎建設、企業AI導入及AI Agent應用普及，仍將是全球科技產業未來數年的主要成長動能。蕭若梅認為，市場已逐步由估值驅動進入獲利驅動階段，企業是否具備技術領先地位、稀缺資源、穩定現金流及清晰商業模式，將成為後續股價表現分化的重要因素。

蕭若梅提醒，投資人仍須持續關注四項主要風險，包括AI資本支出放緩或投資回報不如預期、高利率壓抑科技股評價、電力與資料中心等基礎建設及供應鏈瓶頸，以及地緣政治與先進技術出口管制。儘管如此，目前科技產業基本面維持穩健，AI仍是推動產業創新與企業獲利成長的重要長期趨勢。