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中鋼減碳應用 凸顯戰略價值
全球鋼鐵業減碳競賽，正引爆新一波原料爭奪戰。高品質廢鋼供應有限，熱鐵磚（HBI）成為低碳煉鋼的重要替代鐵源。中鋼（2002）已完成約1萬公噸熱鐵磚試用，相關測試評估顯示，每公噸鋼材碳排放有機會降低逾72%，凸顯熱鐵磚的戰略價值。
中鋼專家表示，傳統一貫作業高爐主要以鐵礦石為原料，使用焦炭作為熱源及還原劑，將鐵礦石還原為金屬鐵，過程中會產生大量二氧化碳。如何降低還原過程的能源消耗與碳排放，已成為鋼鐵業推動低碳轉型的重要課題。
熱鐵磚是直接還原鐵（DRI）的高密度壓塊形式，主要成分為金屬鐵，具有品質穩定、雜質較少等特性，可替代部分傳統鐵源，減少煉鐵過程所需的還原劑及能源消耗，有助於降低碳排放。
尤其全球高品質廢鋼供應有限，隨著各國積極推動電爐煉鋼、提高廢鋼使用比例，鋼廠對高品質金屬鐵原料的需求增加，熱鐵磚的重要性也隨之提升。
中鋼目前仍以高爐、轉爐製程為主，未來除提高廢鋼使用比例，也須搭配品質穩定的金屬鐵原料，才能兼顧產品品質及減碳需求。
中鋼已完成約萬公噸熱鐵磚試用，相關測試評估顯示，每公噸鋼材碳排放有機會由2.1公噸降至0.57公噸，減幅超過72%，展現低碳製程的發展潛力。
法人分析，中鋼若能持續提高低碳鋼材供應能力，將有助於提升汽車、家電、機械及其他下游鋼品的國際競爭力。
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