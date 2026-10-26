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中鋼揪伴攻熱鐵磚商機 潛在投資規模衝250億元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼。 聯合報系資料照
中鋼。 聯合報系資料照

全球鋼鐵業掀起低碳鐵源爭奪戰，中鋼（2002）攜手日本製鐵、日商JFE、日本丸紅、南韓浦項鋼鐵等國際大廠，聯手布局澳洲及中東熱鐵磚（HBI）市場，潛在投資規模上看250億元。

其中，澳洲合作計畫近期取得環境許可，規劃年產能200萬公噸，為中鋼跨國布局低碳鐵源取得重要進展。

據了解，中鋼海外投資版圖涵蓋澳洲、阿拉伯聯合大公國及阿曼，合作對象包括日本製鐵、JFE、南韓浦項鋼鐵等國際鋼鐵巨頭，主要透過策略投資，爭取長期、穩定的熱鐵磚提貨權，整體潛在投資規模上看250億元，將視各項計畫進度逐步落實。

其中，澳洲政府近期核准黑德蘭港鐵礦計畫環境許可，支持中鋼、日本丸紅及南韓浦項鋼鐵在當地建置熱鐵磚加工設施，規劃年產能達200萬公噸，成為中鋼跨國合作的重要進展。

澳洲擁有豐富鐵礦資源，黑德蘭港更是全球重要鐵礦出口樞紐。透過在礦區附近直接加工製造熱鐵磚，再供應亞洲鋼廠，有助於整合鐵礦、生產及運輸體系，建立穩定的低碳鐵源供應鏈。

中鋼專家表示，熱鐵磚已成為全球鋼鐵業積極爭奪的戰略資源，業界甚至形容「得熱鐵磚者得天下」。中鋼選擇與日韓鋼鐵大廠及國際商社合作，除可結合資金、技術及市場資源，也有助於分散個別投資風險，提前卡位國際低碳原料供應鏈。

中鋼集團未來對熱鐵磚需求相當龐大。根據推算，中鋼每年需要約150萬噸，中龍鋼鐵約80多萬噸，集團合計每年至少230萬噸。若能透過海外投資掌握其中50%至60%的供應量，相當於每年約115萬至138萬噸，將有助於降低原料供應波動風險。

隨著各國鋼廠競相投入低碳煉鋼，熱鐵磚的重要性持續提升。中鋼透過跨國結盟，除了爭取穩定料源，也可累積直接還原鐵及未來氫能煉鋼相關經驗，為後續製程轉型預作準備。

不過，澳洲計畫目前取得的是環境許可，尚未正式動工，也不代表已完成最終投資決策。

中鋼 鋼鐵 中東

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