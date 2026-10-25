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AI商機爆發、Enablence財測亮眼 波若威、華星光營運有望同樂

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

平面光波導（PLC）供應商Enablence最新財報再替光通訊市場帶來好消息，受惠於AI商機爆發，上季營收年成長38％至290萬美元，毛利率8％，達到連續兩個季度正毛利率，且目前產能全面供不應求，顯示AI商機使光通訊需求逐步拉高。法人看好，波若威（3163）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等光通訊廠後續營運動能有機會同步受AI商機推動。

Enablence最新公告上季財報，單季合併營收達290萬美元、年成長38％，毛利率8％，雖然上季仍舊虧損600萬美元。不過，Enablence預期，2027年會計年度（從今年10月起計算），全年營收將可望成長125％～175％，且全年平均毛利率將達25％～35％，明顯優於2026年會計年度表現。

同時由於產能供不應求，Enablence也在今年9月宣布完成2,500萬美元募資，替未來研發及量產做好資金準備。

由於Enablence產品主要應用在DWDM、CWDM及LAN-WDM等光通訊產品，在Enablence提前替未來一年營運給出亮眼財測同時，法人也同步看好，波若威、華星光等相關光通訊廠後續業績成長動能有機會高速上升。

華星光 波若威 財報

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