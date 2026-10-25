AI助理進入百家爭鳴時代 定期定額長抱科技股參與AI行情

受到高油價、高通膨及高利率影響下，10月以來那斯達克指數走勢震盪，投資人正思考手中的科技股部位該如何調整。富蘭克林證券投顧建議，著眼科技股整體獲利基本面依舊強健，短線震盪無礙中長期多頭格局，已進場者應續抱，空手者可採分批加碼或定期定額策略，並以長期投資方式來參與AI行情，勢將能以更平穩心情度過震盪期。

近期在AI發展上仍持續突破，在Meta發布性能強大的個人AI助理Muse後，SpaceXAI、OpenAI也不甘落後，紛紛推出類似的AI助理以加入搶占AI代理市場的行列，而這將有助加速個人與企業採用AI助理並應用於日常工作中。雖大多數用戶仍停留僅使用在AI聊天機器人階段，然隨更輕易使用、不需額外安裝設備的AI助理陸續問世，未來AI採用有望進入另一波爆發期。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，就長期投資人來說，核心問題依然是如何讓AI更強大並持續創造經濟價值，若AI模型停止進步或企業無法從中產生有意義的生產力提升，AI基礎建設週期終將放緩，但如果AI性能持續提升，客戶持續找到了AI的價值，各界料將持續投入巨額資本，試圖在降低風險的同時，捕捉越來越強大的AI所帶來的利益。

自Meta推出AI助理Muse至今，由於免費使用，因而仍位居美國App Store下載排行榜前列；SpaceXAI的Grok Bot雖需付費，但也有許多支持者，能設定多個AI助理，甚至能指派一個AI總管來指揮所有的AI助理，幾乎可說是一間小型AI企業的雛型；而OpenAI的AI助理Dots亮點在於「定期追蹤」，如：每天固定整理行事曆與待辦事項、持續蒐集某研究主題資料並整理成摘要等，有了這些AI助理，個人與企業將能更有效管理日常工作，進而騰出時間構思未來發展方向與新商業模式。

隨愈來愈多AI公司推出強大AI助理，AI助理正逐漸步入如生成式AI問世時的百家爭鳴時代，各家AI助理均有特色，而強大的AI助理勢必需要強大的AI模型、強大算力的晶片、高頻寬記憶體、高速連接能力、巨大容量的雲端算力，富蘭克林坦伯頓科技基金9月持有相關AI概念股，如：Anthropic、OpenAI、SpaceX、Nvidia、AMD、Intel、博通、台積電ADR、Meta、微軟、亞馬遜、美光、SK海力士、三星電子、Coherent、Lumentum。

富蘭克林證券投顧表示，科技股波動度一向較高，但卻也是最具創新的領域，儘管在估值（以未來12個月預估本益比為準）上可能較其他類股昂貴，但若再納入考量成長性後的本益成長比（PEG），根據研究機構yardeni 10月15日數據，科技股的PEG僅0.46倍，是11大類股中最低，顯示科技股的高成長性足以支撐較高的估值，而較高的企業獲利成長也代表未來潛力更為巨大，進而有利於長期科技趨勢延續，根據統計，在1971年2月至2026年8月任意期間定期定額投資那斯達克指數三年平均報酬接近21%，上漲機率超過八成，顯示投資科技股的良好策略是定期定額且長抱科技股，投資人不需持續追蹤科技脈動便可坐享長線科技發展帶來的好處。