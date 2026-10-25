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Meta展示首款液冷網路機櫃 分析師看好智邦將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
Meta展示首款液冷網路機櫃，分析師看好智邦將受惠。圖／智邦提供
Meta展示首款液冷網路機櫃，分析師看好智邦將受惠。圖／智邦提供

Meta展示首款液冷網路機櫃IcePack，搭載交換容量達102.4 Tbps的IceCube交換器，頻寬較前代提升一倍，能應對大型AI資料中心對網路頻寬及散熱的需求。Meta也公布次世代多平面後端後擴充網路架構，讓GPU透過多條獨立連線接入不同網路平面，以降低傳輸延遲，並在部分網路故障時調整流量。

國內大型法人機構表示，隨運算規模增加，GPU不再只在同一棟建築內高速互連，也必須跨越不同建築及園區協同運作，對網路頻寬、延遲及可靠性提出更高要求。對此，Meta推出服務MTIA 300加速器的Tahan乙太網路交換器，並預覽採用102.4Tbps晶片、每櫃連接72顆加速器的下一代設計。

跨資料中心方面，Meta透過後端匯聚網路（BAG）串聯不同建築、園區及區域，區域間傳輸容量達每秒數十拍位元，以支援更大規模的AI訓練，有助於加速導入更多高階800G與1.6T網路交換器，對於智邦（2345）等相關網路交換器代工廠得以受惠。

分析師表示，智邦第3季處傳統旺季，美系資料中心客戶加速拉貨800G高階網路交換器產品，新一代AI加速卡產品也於本季完整放量出貨，8 月營收408.7億元，為首次站上400億元大關，在美系客戶對於AI 加速卡需求相當強勁之下，9月營收維持在次高位置。雖受產品組合改變與部份零組件漲價影響，毛利率預估為18.1%，但也因營收規模擴張，使營業費用率由上季的4.7%下降至3.9%，營業淨利為173.3億元、季增21%，預估稅後淨利133.6億元、季增20.9% ，每股獲利23.9元，營運續創歷史新高。

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