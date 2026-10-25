數發部擬推3機制 促Meta等平台落實AI生成影像標示

人工智慧（AI）生成內容與深偽影像廣泛出現在社群平台，成為數位治理的焦點。數發部力促Meta、Google等平台落實AI生成影像標示，規劃推行3層機制，包括平台應提供使用者主動標示功能、透過技術偵測並自動補上標籤，以及建立檢舉申訴管道，以處理遺漏或涉及違規的個案。

數發部表示，推動AI生成內容與深偽影像標示，目的是建立AI時代可信任的數位環境，落實以風險為導向的治理體系，優先降低高風險深偽影像對社會造成的混淆誤認風險。

數發部數位策略司司長蔡壽洤表示，數發部今年起與Meta、Google、LINE、公協會及專家學者等開會討論，針對AI生成的影像，希望平台能在明顯處標示，讓民眾清楚辨識。

蔡壽洤說明，現階段不要求平台統一標示的位置、大小及呈現方式，但標示必須明顯。他舉例，YouTube原本在影片說明欄下方標示「這項內容的製作方式由AI生成」，但民眾須點開「更多內容」才能看見，標示不夠醒目，因此數發部希望YouTube在影片下方設置AI標示欄位。

蔡壽洤表示，數發部規劃推行的標示機制，主要分為3大層次，第1層是使用者主動標示，平台應提供創作者上傳AI生成影像時，主動勾選、揭露的機制。

他指出，第2層是平台技術偵測，AI生成影像大多帶有隱性標示，雖然民眾無法直接看見，系統卻能讀取。數發部希望平台系統進行掃描時，若發現影像具有AI生成特徵，但上傳者未主動勾選標示，平台可以自動補上標示。

蔡壽洤表示，前兩層機制仍可能出現遺漏，如有人刻意移除或破壞隱性標示，或平台因內容數量龐大而未能辨識，因此，第3層是個案檢舉與補上標示，平台應建立政府通報、一般使用者檢舉及當事人依隱私權申訴等管道，確保違反社群守則或涉侵權影像等情形能獲適當處置。

他進一步說，若AI生成影像涉及詐騙等侵害他人權益的情況，數發部將與平台協調，依個案涉及的法規及實際情況，採取補上標示或下架等措施。

至於數發部與平台的溝通進度，蔡壽洤回應，目前Google推動速度較快，Meta則持續進行技術調整，LINE方面，由於一對一聊天及群組訊息涉及點對點的隱私，初步會以廣告等公開內容為標示範圍。

蔡壽洤表示，數發部將持續與平台溝通，也會與公協會討論，除了要求平台明確標示，數發部也將推動民眾識讀，希望民眾看到相關標示時，能知道代表是AI生成的影像。