輝達攻AI工廠 台鏈湧商機

輝達是當今AI霸主，不僅提供各種晶片，更整合軟硬體與周邊，結合供應鏈力量，從機櫃級產品進一步擴大價值鏈，讓終端客戶可以更快、更方便採購與建置整套AI工廠系統。法人預期，整體供應鏈從欣興、京元電、矽品、台積電，以及台達電到鴻海、雲達、緯創等，都持續受惠相關訂單商機。

輝達近期公布推出DSX POD，是一款專為Vera Rubin AI工廠打造的參考設計，將運算、網路、布線、機架級電力與液冷的整合與安裝作業，移至製造工廠，合作夥伴在模組化貨櫃（Container）中建置，並在交付前完成整合與驗證。

輝達執行長黃仁勳說，「這將是供應鏈的徹底變革，也改變業界安裝與建置資料中心方式」，這樣的流程把原本需要在現場組裝的整個機櫃，改在供應鏈端組裝完成，實現超級電腦的大規模製造，而且「現在生產運算設備的規模，可謂前所未有，且令人難以置信」。

外界認為，這意味供應鏈廠商不只獲得大筆訂單，且因為需要協同合作，為客戶帶來更高價值，在輝達整個AI工廠系統生產流程中可能扮演更吃重角色，相關配合的供應鏈含金量有機會更高。

上述由工廠預先建置的模組化單元，已盡量減少線纜與在現場組裝環節，送達現場可開箱即用，連接準備就緒的現場電力、散熱、網路及其他配套基礎設施，部署時間可從六個月縮短至最快僅需14天，協助客戶更早開始產出詞元並創造收益。

輝達提到，生態系正與其合作，將於2027年初開始交付模組化AI工廠。

黃仁勳表示，AI工廠在開始產出詞元時創造價值，而不是在建置完成後。透過DSX POD，可將部署時間從數月縮短至數周，提升執行速度，讓客戶能更快擴充規模，並讓可創造營收的生產作業更快上線，大幅減少資料中心相關資本支出與計算資源的等候閒置情況。

輝達強調，DSX AI工廠平台能幫助打造將冷卻用水消耗量降至最低，並以更少電力達到相同AI輸出的AI工廠。

Vera Rubin基礎設施支援100%液冷，冷卻液溫度最高可達攝氏45度。在20億瓦規模下，與傳統冷卻水塔系統相比，DSX每天可節省5,400萬公升用水，相當於18萬戶家庭的每日用水量。而且DSX平台當中用於動態電力分配的DSX MaxLPＳ，在AI工廠既定的電力預算內動態分配電力，可協助營運商節省高達30%電力，同時產生相同數量的詞元。