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訊連部分產品遭蘋果下架 官方：已提出申訴

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

多媒體影音軟體廠訊連昨（24）日公告，接獲蘋果Apple）通知，該公司部分產品因不符合其部分要求，即日起於蘋果平台停止提供下載，導致相關產品銷售受到影響。根據訊連公布資料，蘋果平台占其去年合併營收比重約14.69%。但該公司接獲蘋果通知，部分產品24日起於蘋果平台停止提供下載。

因應對策方面，訊連已依相關程序提出申訴，持續溝通協調，積極爭取恢復產品下載，維護公司及股東權益。

訊連強調，該公司於Windows、Android及網頁版等其他平台產品不受上述事件影響；該公司也將持續強化相關平台與通路經營，以分散單一平台風險。

訊連提到，上述事件對該公司財務業務的實際影響程度，將會持續評估，後續如有重大進展，將依規定即時公告。

訊連累計前三季合併營收為16.35億元，年減9.4%，上半年每股純益為1.66元。訊連先前於法說會中提到，短期營運表現受PC市場動能下滑影響，不過長期來看，該公司鎖定英特爾、超微及輝達等三大AI PC平台，對未來營運樂觀看待。

訊連9月業績為近五個月高點，該公司規畫10月28日舉行法說會，除公布第3季財報成果，外界預期前述蘋果平台事件的影響與後續發展，也將會是法人關注焦點。

訊連 蘋果 下架 Apple

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