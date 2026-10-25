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台達電、友達、光寶談業績

經濟日報／ 記李珣瑛、者劉芳妙／新竹、台北報導

科技大廠法說會陸續登場，電源龍頭台達電（2308）及面板大廠友達（2409）都將在29日召開說明會，光寶（2301）預計30日舉行。隨全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大基建腳步，其中，包括Vera Rubin（VR）、Trainium 3（T3）及TPU v8 AI伺服器第3季至第4季進入放量階段，法人看好，台達電本季營運不看淡。

台達電前三季合併營收5,396.6億元，年增37.2%。其中，台達電第3季業績連兩季改寫新猷，伴隨漲價效應助攻，外界看好，單季有望賺逾一個股本。

因應客戶訂單需求，光寶今年資本支出已三度上修至180億元，積極在美國、越南及台灣等地擴充產能。

友達將於法說會公布今年第3季營運成果，並展望本季景氣走勢。市場關注友達對第4季面板報價、產能調控及未來景氣的最新看法。友達董事長彭双浪日前表示，各大研調機構普遍預測2027年全球經濟及GDP成長率將略優於今年，主要是戰爭、石油等外部變數影響逐漸鈍化，相關替代方案也陸續建立，加上AI快速成長帶動全球景氣，對明年景氣抱持「不悲觀」態度。

台達電 友達 光寶 業績

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