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四家半導體法說 市場焦點
多家半導體大廠法人說明會將於本周接力登場，包括旺宏（2337）、聯電（2303）、瑞昱（2379）、聯發科（2454）等。法人預期除公布第3季財報外，也可能釋出本季與明年的營運展望。
旺宏將於27日、聯電將於28日召開第3季線上法說會，市場聚焦於兩家公司第4季的營運展望，以及2027年成長動能，同時，記憶體價格走勢、晶圓代工產能利用率與擴產布局也都成為關注焦點。
旺宏第3季營收為242.37億元，季增26.7%，改寫單季新高。受惠NOR Flash、SLC NAND及eMMC需求強勁、報價走揚，法人看好該公司第4季營運續強，惟產能轉換、eMMC良率提升進度及明年擴產效益等議題，將是其獲利能否持續攀升的關鍵。
聯電第3季營收為742.39億元，季增8%，創歷史次高。法人認為，8吋晶圓需求回溫、22／28奈米特殊製程接單暢旺，將關注其第4季產能利用率、晶圓代工報價及毛利率走勢，並聚焦矽光子平台、新加坡與台南擴產進度，評估該公司2027年營運成長空間。
另一家IC設計大廠瑞昱則將於29日開法說會，外界關注其本季與明年的營運展望。瑞昱累計前三季合併營收為1,117.07億元，年增15.8%，為歷年同期新高。
另外，晶片大廠聯發科將於30日舉行法說會，外界關注其可能釋出對本季與明年營運的樂觀展望。
聯發科第3季合併營收1,680.57億元，超越原預測區間高標1,598億元，季增10.4%、年增18.2%，為單季新高；前三季合併營收為4,693.91億元，年增5.3%。
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