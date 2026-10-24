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菲律賓力拚發展半導體產業 周民淦：台灣可助攻

中央社／ 馬尼拉24日專電

菲律賓力拚發展半導體產業，駐菲代表周民淦今天表示，台灣在半導體製造、研發等方面的優勢，可與菲律賓既有電子產業基礎互補，透過串聯經濟走廊，化互補優勢為實際合作。

周民淦在馬卡蒂市（Makati）出席「2026年台灣連結展」（TaiwanLink Fair 2026）開幕活動時表示，菲律賓盼於2030年達到每年1100億美元的半導體與電子產品出口額的目標，並進一步提升在全球價值鏈中的地位，台灣可以成為菲律賓實現此目標的重要夥伴。

他說，台灣在半導體方面的製造經驗、研究能力及產業網絡，與菲律賓的技術人才、電子產業基礎及未來發展潛力相輔相成；若能將台菲經濟走廊（Taiwan-Philippines Economic Corridor）與呂宋經濟走廊（Luzon Economic Corridor）相連結，更有助於把互補優勢轉化為實際合作。

周民淦也引據菲律賓經濟特區管理局（PEZA）資料說，截至2025年12月，向PEZA登記的台灣企業投資額超過450億披索（約新台幣230億元），提供逾2萬個直接工作機會。

此外，台菲雙邊貿易額在今年前8個月已超過70億美元；今年前9個月，台灣、荷蘭、韓國、新加坡與印尼是PEZA核准投資的領先外國來源。

在供應鏈方面，周民淦認為，面對地緣政治不確定性及供應鏈中斷風險，經濟安全就是國家安全。台灣願與菲律賓、美國及日本等理念相近的夥伴加強合作，提升供應鏈韌性、維持生產並保障關鍵產業能力。

周民淦並提到，目前有超過19萬1000名菲律賓人在台灣工作，為台灣經濟及社會發展作出貢獻；2025年，菲律賓有超過63萬人次的民眾赴台旅遊，成為台灣在東南亞國家中的最大遊客市場。

他表示，台菲經貿、科技與人民連結，反映出雙方建立在相互信任與共同機會之上的夥伴關係，期盼能將這樣的夥伴關係延伸至「可塑造未來」的產業。

菲律賓 半導體

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