禾榮科與GE HealthCare簽合作協議 探索智慧放射技術於BNCT治療應用

禾榮科（7799）24日宣布，與全球醫療科技領導企業GE HealthCare正式簽署合作協議。

本次合作將聚焦於探索智慧放射治療（Intelligent Radiation Therapy, iRT）軟體的應用潛力，期望為全球醫療機構提供更具連貫性的整合方案，支援診斷、治療管理及後續追蹤等環節的工作流程協調。

探索打破資訊藩籬、提升醫療營運效率的新契機

放射治療中心在整合不同供應商的醫療設備與資訊系統時，經常面臨複雜的系統介接與工作流程管理挑戰。

作為更廣泛的未來發展願景，導入禾榮大型BNCT治療設備的醫療機構，可望透過更簡化的系統整合，以及先進AI輔助影像技術的應用，提升整體臨床工作流程的連貫性。

這不僅有機會提升整體治療量能，也有助於減輕導入大型放射治療系統所帶來的營運與管理負擔，為更有效率地提供精準癌症治療創造新的發展契機。