快訊

青鳥連蔣萬安撿樹枝、戴安全帽都要造謠 清潔隊長：打擊基層士氣

66歲資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡…身份曝光崩潰了

中油宣布下周油價不調整 92無鉛31.2元、95無鉛32.7元

聽新聞
0:00 / 0:00

禾榮科與GE HealthCare簽合作協議 探索智慧放射技術於BNCT治療應用

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

禾榮科（7799）24日宣布，與全球醫療科技領導企業GE HealthCare正式簽署合作協議。

本次合作將聚焦於探索智慧放射治療（Intelligent Radiation Therapy, iRT）軟體的應用潛力，期望為全球醫療機構提供更具連貫性的整合方案，支援診斷、治療管理及後續追蹤等環節的工作流程協調。

探索打破資訊藩籬、提升醫療營運效率的新契機

放射治療中心在整合不同供應商的醫療設備與資訊系統時，經常面臨複雜的系統介接與工作流程管理挑戰。

作為更廣泛的未來發展願景，導入禾榮大型BNCT治療設備的醫療機構，可望透過更簡化的系統整合，以及先進AI輔助影像技術的應用，提升整體臨床工作流程的連貫性。

這不僅有機會提升整體治療量能，也有助於減輕導入大型放射治療系統所帶來的營運與管理負擔，為更有效率地提供精準癌症治療創造新的發展契機。

癌症 醫療科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陽明交大攜手禾榮科技 硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心動土

高醫大生醫國際研討會 先進算力中心助攻AI研究

AI助攻近視雷射手術！元智大學、亞東醫院研究勇奪國際首獎

布局新式核能…清大設MMR 拚2031年引進

相關新聞

聯發科近月跌幅逾二成 待下周法說會揭曉展望

晶片大廠聯發科（2454）於9月22日股價一度登上天價5,480元之後，到10月22日的低點4,010元，跌幅達26.8%。外界主要觀察該公司將於10月30日舉行的法說會，是否會釋出對於本季與明年營運的樂觀展望。

颱風攪局！台積電運動會取消「小禮物」照發 員工特別獎金每人3萬

薔琵颱風攪局，台積電原定今（24）日舉行運動會，但因天候因素與考量員工安全取消。不過，慰勞全體員工辛勞，例行小禮物（特別獎金）將照常發出還加碼。據了解，台積電內部已發信說明，符合資格員工將每人發3萬元，金額高於去年2.5萬元，是獎金最高的一次，以台積電員工眾多，外界推估獎金總額將超過去年，創新高。

蘋果iPhone Duo搶手 IDC看好稱霸折疊機

蘋果首款折疊手機iPhone Duo昨（23）日開賣，即使基本價格逾2,000美元（台灣官方價格74,900元起），仍吸引用戶在實體門市排隊，官網預購訂單已排到明年1月底。儘管這款手機面臨供貨吃緊、應用程式支援等考驗，但研調機構IDC仍預期，蘋果明年將擠下三星電子與華為，成為折疊機霸主。

科技三巨頭傳付千億包載板產能 帶動欣興、景碩、南電加速擴廠

英特爾、輝達與超微三大科技巨頭為了確保人工智慧（AI）供應鏈產能，業界傳出三強已付出總額逾新台幣千億元訂金，預定高階載板廠長期產能，但IC載板三強欣興、景碩與南電積極擴產以改善供應鏈瓶頸。今年載板大廠已宣布將投資建廠規模創下新高，累計達到1,612億元的新紀錄。

載板廠發展高階產品 面臨材料瓶頸

載板廠近期投資中高階產能集中台灣，但高階載板仍面臨關鍵材料瓶頸，特別受限於日系材料與設備供應鏈。研究機構數據顯示，台灣ABF載板市占居全球首位，預期AI與高速運算持續推升載板規格升級，載板龍頭欣興、景碩、南電以及臻鼎積極發展相關領域。

研調機構看淡PC出貨量

PC價格漲勢不停，電腦產業下半年出貨量持續下滑。研調機構Counterpoint Research指出，今年第3季全球PC出貨量季減13.8%、年減21%，降至5,700萬台，預期第4季全球PC出貨量還將年減27%。市場憂心除了衝擊品牌廠華碩、宏碁，也影響相關PC代工廠業績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。