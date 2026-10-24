產品遭停供下載 訊連：占去年營收比重近15%、已提申訴

多媒體影音軟體開發商訊連今天公告指出，部分產品因不符合蘋果公司（Apple）部分要求，自今天起於Apple平台停止提供下載，相關產品銷售受到影響，這部分銷售營收於2025年約占總營收14.69%，將持續評估這次事件對財務業務的實際影響程度。

訊連表示，已依Apple相關程序提出申訴，將持續與Apple溝通協調，積極爭取恢復產品下載，以維護公司及股東權益。

訊連指出，這部分銷售營收於2025年約占總營收14.69%。公司將持續評估這次事件對財務業務的實際影響程度，後續如有重大進展，將依規定公告。

訊連表示，於Windows、Android及網頁版等其他平台的產品不受這次事件影響；將持續強化Windows、Android及網頁版等平台與通路的經營，以分散單一平台風險。