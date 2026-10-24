上任週年 張培仁：工研院扮演科技發展第二棒角色

工研院院長張培仁上任將滿1週年，期間，對外與大學密切合作，串聯其他法人研究單位，對內導入AI數位工具和系統工程方法論，並分3階段培育人才。他強調，工研院成立53年來定位始終不變，追求的目標是將研發成果分享協助產業界。

張培仁接受中央社專訪表示，凝聚專才、深耕台灣、布局全球是他上任時提出的3大重點。他將工研院承接大學的前瞻科技研發結果，轉變成科技，再轉移給產業界，視為是一棒傳一棒的接力賽，工研院扮演第二棒的角色。

工研院3層次凝聚專才 扮演好第二棒傳承角色

張培仁針對凝聚專才，採取向上整合、橫向整合及內部人才培訓3層次規劃。

為了能夠與大學前瞻技術來源緊密結合，張培仁說，工研院向上整合與很多學校簽訂合聘合約，目前有46位教授是與工研院合聘或借調；此外，工研院今年與大學的研究合作計畫共達250件。

工研院同時橫向與經濟部轄下研究單位溝通和整合，今年9月的法人科專首長會議已擬具一份共識，是未來發展方向的初稿。

在工研院內部人才培育方面，張培仁表示，共分成3個階段，首先針對基層員工，導入AI等數位工具，以及系統工程方法論。其中，系統工程方法論已應用於無人機和機器人設計研發計畫中。

再上一階主要對象是組長，張培仁說，工研院內的組有大有小，最小的組大概有20至30人，最大組則接近100人，組長相當於1家小公司的主管或老闆。

張培仁表示，以前工研院組長比較像是某領域的技術專家，工研院透過與台大EMBA合作，進行專業經理人訓練的「Mini EMBA」，希望讓組長能夠轉變成為中小企業的經營者。

訓練分成4期，現在已到第2期，每一期大約有50人，其中40人是工研院員工，10人是其他研究單位的員工。

張培仁說，工研院主管同質性很高，會的大家都會，不會的大家都不會；EMBA授課內容比較偏重商務和管理方面的知識，是工研院內主管比較無法教授的，覺得非常有價值，對於成效非常滿意。

針對所長、副所長等更資深的主管，工研院開辦「經營方略班」，邀請經濟部長龔明鑫、總統府資政林信義，以及前經濟部長何美玥、宏碁創辦人施振榮等分享經驗，之後會有一系列的訪談和期末報告等，預計年底結束，期能培育院部主管。

在深耕台灣部分，張培仁表示，工研院的產科國際所一直提供政府產業經濟資訊及智庫服務，協助政府擬定及形成產業政策。

產業K型化發展挑戰 工研院不放棄任何產業

張培仁說，工研院成立53年來，始終定位以科技研發帶動產業發展。面對當前產業進展不同調的挑戰，工研院的態度是不放棄任何產業，對產業採取不同的應對做法。對於高速成長的資通訊（ICT）領域，工研院發展更前瞻的技術，如光通訊和量子計算等。

對於成長比較慢的傳統產業或中小企業，張培仁表示，工研院主要配合經濟部的輔導措施，名為「AI百工百業」，協助產業界導入AI工具，提升效率或改善流程。

至於布局全球，張培仁指出，在國與國進行經貿會談時，工研院協助做很多智庫作業。此外，工研院駐外據點協助產業對產業，或是公司對公司、研究單位對研究單位間的橋接合作。

張培仁表示，工研院的定位一直不變，不過，因應產業環境變化，做事的方法則有所調整。譬如現在要求所有團隊，在規劃研究計畫時，都要去拜訪至少10家將來的使用者，瞭解客戶及廠商實際應用的需求，確認大家認可接受的性能、規格及價格，進一步控制零件成本。

張培仁：研發創新 從瞭解產業客戶實際需求做起

他以工研院開發醫療器械清消機器人為例，在實際拜訪過醫院後，才發現沒有想像的簡單。首先機器人要能夠辨認3000種器械，不能出任何差錯；其次是器械要垂直擺放，以節省空間。

張培仁說，如果沒有密切訪談醫院，也許工研院開發出來的機器人就是將器械平放，當技術移轉給機器人製造商時，他們還是要解決垂直擺放的問題，「何不一開頭就幫大家解決所有問題」。

張培仁表示，工研院以前開發項目比較偏單項技術，較少機會做出原型機，通常是在展示完技術後，由廠商接手做出原型機。現在機器人和無人機計畫，就是要做出設備，促使工研院團隊的思維有所轉變，希望能讓廠商在銜接工研院開發成果後，加速商品化和產品銷售。

在無人機的發展上，張培仁說，工研院的機械所和資通所原本就有發展無人機硬體、通訊和飛控等相關技術，今年在六甲院區新建立「無人化科技研究所」，聚焦發展包含無人機和無人船等無人載具科技。

張培仁表示，目前無人化科技研究所不到200人，將繼續招募人員，滿編會超過200人。現在部分設備放在六甲院區，部分放在沙崙，已在現有空間趕緊啟動，並展開建築物設計，待建物完成後，就會將設備集中。

至於機器人的發展，張培仁表示，工研院機械所擁有機器人的研發團隊和實力，只是過去比較偏重生產製造用的機器人。

工研院資通所也投入開發操控機器人的大、小腦，張培仁說明，大腦就是理解環境和決定該怎麼做，是比較上層的思考；小腦則是肢體操控，控制機器人要怎麼動，手、腳或輪子怎麼動。今年在六甲院區又新增「智慧機器人創新與應用研發中心」，主要開發服務型機器人。

張培仁：發展中介軟體 助台灣晶片運用LLM推論

至於AI的發展與應用，張培仁表示，分析輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出的「AI五層蛋糕」架構，包括能源、晶片、基礎設施、模型和應用層，其中的晶片和伺服器是台灣廠商的強項，配合產業發展，工研院研發主要鎖定晶片部分。

張培仁指出，工研院開發特定用途的利基型AI晶片，強調能效，透過簡化架構，提升運算效率。為讓台灣廠商的晶片能夠運用國際大型語言模型（LLM）進行推論，工研院發展中介軟體。

在AI應用方面，張培仁說，工研院目前有6項AI試行計畫，除有與資料整理和搜尋相關，還有模擬環境的數位雙生，協助材料研究、程式開發，以及製作研究成果投影片或短影音。

張培仁表示，前院長史欽泰立下「創新、誠信、分享」的院訓，工研院員工的人格特質要與工研院的文化相符，講求「誠信、創新與分享」。

展望未來，張培仁說，工研院的目標只有一個，就是協助產業界，不只是創造經濟價值，還有社會福祉，如淨零轉型等。