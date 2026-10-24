鴻海加碼中歐 深化在地布局

鴻海（2317）新增對捷克子公司增資，市場推測是為擴大在當地生產量能。鴻海2000年投資捷克設廠，主要營運據點在Pardubice以及Kutná Hora兩個地區，鴻海是捷克第二大出口企業，捷克也是鴻海在歐洲重要據點之一，在當地就擁有逾5,000名員工。

捷克媒體報導指出，捷克逐漸成為歐洲生產AI伺服器與超級電腦重鎮。法國超級電腦製造商Bull將在Pardubice廠生產搭載下一代輝達（NVIDIA）晶片的AI伺服器，供應歐洲、印度及拉丁美洲市場。Bull已被法國政府以近百億元捷克克朗（約4億歐元）收購，成為法國軍方、政府部門及核能計畫之供應商。

AI伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）在Kutná Hora廠生產AI伺服器，並計畫進一步擴大產能。該廠設有一座電力負載容量為10 MW之資料中心測試廠（test data center），已規劃擴建至35MW。

鴻海也將擴大斯洛伐克布局。當地媒體報導，鴻海在斯洛伐克的尼特拉（Nitra）廠區產品組合將新增「模組化資料中心」（modular data center）的策略性產品。從電視組裝擴及AI基礎設施設備製造。