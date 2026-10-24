聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海加碼中歐 深化在地布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）新增對捷克子公司增資，市場推測是為擴大在當地生產量能。鴻海2000年投資捷克設廠，主要營運據點在Pardubice以及Kutná Hora兩個地區，鴻海是捷克第二大出口企業，捷克也是鴻海在歐洲重要據點之一，在當地就擁有逾5,000名員工。

捷克媒體報導指出，捷克逐漸成為歐洲生產AI伺服器與超級電腦重鎮。法國超級電腦製造商Bull將在Pardubice廠生產搭載下一代輝達（NVIDIA）晶片的AI伺服器，供應歐洲、印度及拉丁美洲市場。Bull已被法國政府以近百億元捷克克朗（約4億歐元）收購，成為法國軍方、政府部門及核能計畫之供應商。

AI伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）在Kutná Hora廠生產AI伺服器，並計畫進一步擴大產能。該廠設有一座電力負載容量為10 MW之資料中心測試廠（test data center），已規劃擴建至35MW。

鴻海也將擴大斯洛伐克布局。當地媒體報導，鴻海在斯洛伐克的尼特拉（Nitra）廠區產品組合將新增「模組化資料中心」（modular data center）的策略性產品。從電視組裝擴及AI基礎設施設備製造。

布局 鴻海 捷克

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鴻海增資旗下子公司4,400萬美元 擴增捷克廠AI伺服器產能

鴻海增資Foxconn AI Solution (FR) SAS 5800萬美元 擴增AI產能

鴻海營收破兆、毛利率卻僅6％！AI獲利差逾10倍 009831一次布局全球50檔

三星、SK海力士強碰長江存儲 計劃升級陸廠…生產200層以上NAND晶片

相關新聞

科技三巨頭傳付千億包載板產能 帶動欣興、景碩、南電加速擴廠

英特爾、輝達與超微三大科技巨頭為了確保人工智慧（AI）供應鏈產能，業界傳出三強已付出總額逾新台幣千億元訂金，預定高階載板廠長期產能，但IC載板三強欣興、景碩與南電積極擴產以改善供應鏈瓶頸。今年載板大廠已宣布將投資建廠規模創下新高，累計達到1,612億元的新紀錄。

載板廠發展高階產品 面臨材料瓶頸

載板廠近期投資中高階產能集中台灣，但高階載板仍面臨關鍵材料瓶頸，特別受限於日系材料與設備供應鏈。研究機構數據顯示，台灣ABF載板市占居全球首位，預期AI與高速運算持續推升載板規格升級，載板龍頭欣興、景碩、南電以及臻鼎積極發展相關領域。

研調機構看淡PC出貨量

PC價格漲勢不停，電腦產業下半年出貨量持續下滑。研調機構Counterpoint Research指出，今年第3季全球PC出貨量季減13.8%、年減21%，降至5,700萬台，預期第4季全球PC出貨量還將年減27%。市場憂心除了衝擊品牌廠華碩、宏碁，也影響相關PC代工廠業績。

鴻海砸391億擴大海外製造 增資法、星、捷克等三家子公司

鴻海昨（23）日公告增資旗下三家子公司，合計金額12.03億美元（約新台幣391.57億元）。外界推測主要用於擴增相關市場的人工智慧（AI）伺服器產能，在全球AI伺服器持續穩居龍頭地位。

鴻海加碼中歐 深化在地布局

鴻海新增對捷克子公司增資，市場推測是為擴大在當地生產量能。鴻海2000年投資捷克設廠，主要營運據點在Pardubice以及Kutná Hora兩個地區，鴻海是捷克第二大出口企業，捷克也是鴻海在歐洲重要據點之一，在當地就擁有逾5,000名員工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。