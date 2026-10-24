研調機構看淡PC出貨量

PC價格漲勢不停，電腦產業下半年出貨量持續下滑。研調機構Counterpoint Research指出，今年第3季全球PC出貨量季減13.8%、年減21%，降至5,700萬台，預期第4季全球PC出貨量還將年減27%。市場憂心除了衝擊品牌廠華碩（2357）、宏碁，也影響相關PC代工廠業績。

Counterpoint Research指出，PC出貨量下滑，主要還是因記憶體及其他零組件成本持續處於高檔水準，PC價格上漲，對市場需求形成壓力。主要PC品牌商第3季表現來看，前五大廠商出貨量皆呈現年減，華碩、蘋果出貨量降幅小於整體市場，市占率逆勢上揚。

聯想依然為全球龍頭，出貨量為1,500萬台，年減23%；惠普以1,030萬台的出貨量位居第二，年減31%，為出貨量排名前六的廠商中降幅最大的廠商；戴爾以760萬台的出貨量位居第三，年減25%。

蘋果出貨量年減11%至560萬台，市占率從去年同期的8.7%提升至9.8%。新品MacBook Neo緩衝了出貨量下滑，使蘋果表現優於整體市場。

華碩出貨量520萬台，年減7%，季增19.4%，年減幅小於其他前五名廠商，市占率則由去年同期的7.8%提升至 9.2%。

Counterpoint Research預計，2026年第4季全球PC出貨量將年減27%。 2027年全年出貨量預計與2026年基本持平，顯示市場預期在較低的出貨量水準上趨於穩定。

Counterpoint Research資深分析師Minsoo Kang分析，成本上漲的影響並不僅限於產品價格提高。隨著廠商優先配置更能因應零件成本上漲的產品配置，價格敏感型消費者可選的入門產品減少，換機難度進一步上升。

法人指出，PC出貨量持續下降，將影響宏碁、華碩、微星、技嘉等品牌商，也不利鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創及和碩等相關代工廠PC業務。不過，隨著相關廠商持續擴大AI伺服器業務，將抵銷PC產品線出貨下滑的影響。