載板廠發展高階產品 面臨材料瓶頸

鴻海新增對捷克子公司增資，市場推測是為擴大在當地生產量能。鴻海2000年投資捷克設廠，主要營運據點在Pardubice以及Kutná Hora兩個地區，鴻海是捷克第二大出口企業，捷克也是鴻海在歐洲重要據點之一，在當地就擁有逾5,000名員工。

2026-10-24 02:15