科技三巨頭傳付千億包載板產能 帶動欣興、景碩、南電加速擴廠

英特爾、輝達與超微三大科技巨頭為了確保人工智慧（AI）供應鏈產能，業界傳出三強已付出總額逾新台幣千億元訂金，預定高階載板廠長期產能，但IC載板三強欣興（3037）、景碩與南電積極擴產以改善供應鏈瓶頸。今年載板大廠已宣布將投資建廠規模創下新高，累計達到1,612億元的新紀錄。

市場點名的廠商皆不評論單一客戶訊息，但欣興、景碩與南電近期加速擴廠。欣興今年度資本支出居載板廠之冠，先前董事會決議通過追加今年資本支出197億元，使今年資本支出總金額達537億元，大手筆採購長交期設備，採購訂單金額也再追加176億元。

載板業者積極擴產

9月底欣興公告以約100.8億元買下台灣普利司通湖口廠辦，主要就是因應客戶未來高階載板產能擴充需求，進行土地及廠房資源布局。欣興公告指出，買土地為了中長期營運發展策略，進行整體生產配置與產能規劃。

景碩近年轉型耕耘高階載板，淡出傳統PCB生產，近年擴增高階載板產能。董事會拍板資本支出235億元以因應未來三年擴充ABF載板產能設備需求，2026年將支出80億元，其中60億元用於ABF載板投資，後續還新增專案資本支出預算196億元。

南電董事會先前決議通過新增資本支出，興建大尺寸、高層數高階載板之智慧工廠，預計投資金額468億元。

英特爾執行長陳立武先前公開提到，AI帶動先進封裝和晶片需求，上游IC載板和材料吃緊。為了確保材料與後續晶片供應，有數家客戶主動提前支付英特爾預付款，以協助鎖定載板與產能。法人推估英特爾長期預購載板產能約30億美元。

超微先前宣布投資台灣百億美元，業界解讀就是投資供應鏈包產能，估計在載板相關投資約10億美元。輝達先前宣布與全球多家核心供應鏈合作夥伴達成大規模擴產計畫，外界也推測對台廠載板投資約10億美元上下，甚至有可能再追加，三強累計對載板產業投資就有50億美元（約新台幣1,629億元）之譜。