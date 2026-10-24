蘋果iPhone Duo搶手 IDC看好稱霸折疊機

蘋果首款折疊手機iPhone Duo昨（23）日開賣，即使基本價格逾2,000美元（台灣官方價格74,900元起），仍吸引用戶在實體門市排隊，官網預購訂單已排到明年1月底。儘管這款手機面臨供貨吃緊、應用程式支援等考驗，但研調機構IDC仍預期，蘋果明年將擠下三星電子與華為，成為折疊機霸主。

台灣電信三雄本來已為開賣做好準備，多數iPhone Duo已完成配貨，但全台電信門市昨日因颱風假休市，果粉看得到、拿不到，出現開賣「掛零」紀錄。電信業者表示，完成預約的用戶只要等門市恢復正常營業後，前往原門市辦理後續作業即可，看好果粉申辦1,399元以上高資費可望占最大宗。

美式賣場好市多昨日在台灣銷售iPhone Duo，短短5分鐘售罄，為市場話題焦點。好市多售價搭配黑鑽卡優惠，最高可省5,445元，會員現場直擊，有消費者提前一晚到現場排隊，iPhone Duo開賣僅5分鐘就賣完，颱風來襲仍不減搶購熱度。

IDC副總裁傑洛尼莫認為，折疊機已推出多年，普及程度卻遠不及一般智慧手機，蘋果加入可望吸引更多消費者。IDC預估，蘋果今年在折疊機市場的銷售市占將達44%，出貨市占為31%，明年則可望在銷售額和出貨量雙雙居冠。