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颱風攪局！台積電運動會取消「小禮物」照發 員工特別獎金每人3萬

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電原定今日舉行運動會因颱風取消，不過員工特別獎金將照常發出還加碼。圖為輝達執行長黃仁勳（右）去年受邀參加台積電運動會。聯合報系資料照
台積電原定今日舉行運動會因颱風取消，不過員工特別獎金將照常發出還加碼。圖為輝達執行長黃仁勳（右）去年受邀參加台積電運動會。聯合報系資料照

薔琵颱風攪局，台積電（2330）原定今（24）日舉行運動會，但因天候因素與考量員工安全取消。不過，慰勞全體員工辛勞，例行小禮物（特別獎金）將照常發出還加碼。據了解，台積電內部已發信說明，符合資格員工將每人發3萬元，金額高於去年2.5萬元，是獎金最高的一次，以台積電員工眾多，外界推估獎金總額將超過去年，創新高。

因薔琵颱風影響，新竹縣市政府公告10月23日停止上班上課，運動會的準備工作也受到影響，台積電考量人員安全，前日就已宣布取消原訂24日舉行的2026台積電運動會。

台積電照例仍將對基層員工發放獎金，每人獎金自去年的2.5萬元，提高至3萬元。台積電董事長暨總裁魏哲家透過電子郵件，向基層員工宣布相關訊息。據了解，魏哲家在信中說，運動會不能如期舉行有點遺憾，但大家在準備過程中的凝聚力跟團體精神就是珍貴的收穫，謝謝員工和家屬支持。他並提醒大家留意天候狀況。

台積電每年運動會，員工熱烈參加，歷年運動會皆發放的「小禮物」（特別獎金），已連續至少三年加碼發出，董事長魏哲家去年宣布對「全球基層」發放2.5萬元獎金，首度擴及全球國內外員工。

魏哲家當時強調，主要感謝過去一年員工辛勤努力，所以比照2024年發放禮物以示感謝的慣例，2025年加碼到2.5萬元，並納入海外員工，希望大家持續創造新的成就。去年輝達執行長黃仁勳還特地參加。

當時外界即以台積電全球正職員工約7.5萬人計算，估計特別獎金發放總金額將上看近19億元，今年度雖因颱風攪局取消，不過台積電仍按例發放「小禮物」。

台積電運動會曾於2020年至2022年因疫情連續停辦三年，雖然活動停辦，仍照常發放特別獎金感謝員工辛勞及員工家屬的支持，2023年恢復舉辦，今年首度因強颱取消辦理。

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