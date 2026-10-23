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趨勢科技TrendLife推「PHP漏洞急救包」七天免費試用 築網站防護牆

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
全球網路資安解決方案廠商趨勢科技。路透
全球網路資安解決方案廠商趨勢科技。路透

程式語言PHP重大資安漏洞影響蔓延全球，眾多仰賴PHP架站的中小企業首當其衝，面臨服務中斷與遭入侵的風險。全球網路資安解決方案廠商趨勢科技旗下TrendLife觀察到這波衝擊，推出全新服務「TrendLife PHP漏洞急救包」，專為中小企業在完成底層修補前，為網站加上一層即時防護網，協助業者爭取寶貴的修補時間，降低服務中斷、資料遺失與外部入侵的發生風險。即日起提供七天免費使用。

TrendLife指出，此次PHP漏洞（CVE-2026-109618與CVE-2026-109619）皆與記憶體管理問題有關，攻擊者可能在未經身分驗證的情況下遠端執行惡意程式碼，造成資料遭竊、檔案遭竄改或服務中斷。未及時完成更新的網站正處於高風險的空窗期；而這對專注本業經營的中小企業，要在短時間內完成全面盤點與修補並不容易。

TrendLife PHP漏洞急救包採用代理（Proxy）架構，部署於網站之前，作為對外流量的第一道防線，在惡意請求抵達伺服器之前即予以攔截，協助防範PHP2Shell等已知PHP攻擊手法。其防護規則特別針對PHP、WordPress與Laravel網站最佳化，並具備以下特點：

託管式防護：設定簡單、由TrendLife代管維運，無需自行調校規則。

多網域防護：單一服務可保護多個網域，同一網域下最多10組主機名稱。

內含免費SSL憑證：自動簽發並續期，無額外費用（亦可沿用自有憑證）。

30分鐘、3步驟快速上線：新增網站、驗證網域擁有權、開啟防護，約30分鐘完成設定。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，PHP漏洞波及全球各大、中、小型企業與民眾生活，以仰賴網站營運中小企業衝擊最為直接，網站一旦受影響就可能面臨服務中斷、無法接單與資料外洩的風險。TrendLife守護民眾日常數位生活，這份守護也延伸到人們賴以生活、工作與營運的每一項科技之中。研發團隊短時間內推出最新服務方案，希望為中小企業在面對重大漏洞曝光時爭取黃金應變時間，先擋下惡意攻擊、再從容完成底層PHP的正式修補，把營運中斷與資料外洩的風險降到最低。

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