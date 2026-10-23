詹文男 X 郭肇中 台灣無人機產業如何從0到1

在非紅供應鏈、地緣政治與AI快速演進的交會下，無人機已從單純設備，成為國安、製造升級與智慧服務的新戰場。數位轉型學院院長詹文男日前於《大師543》專訪經濟部產業技術司司長郭肇中，聚焦台灣如何從市場機會出發，補足關鍵技術、建立驗證場域，讓無人機產業由0到1、由零件走向系統。

郭肇中形容，產業技術司像產業創新的「下水道工程」：一端承接國科會與學界的前端研究，另一端銜接產業發展署與量產市場，核心任務是把技術推向產業化。

他指出，過去無人機市場長期由中國業者主導，臺灣幾乎沒有切入空間。非紅供應鏈需求浮現後，技術司與產發署約三年前同步投入：前者鎖定關鍵技術與研發基底，後者貼近整機、訂單與量產。跨部會釋出規格，也讓業者能從需求回推技術缺口，逐步建立本土供應鏈。

核心不只是把零組件湊成一架會飛的機器。郭肇中以「三晶二軟」說明自主能力：飛行控制、通訊與定位導航等晶片，加上飛控、地面控制及群飛協同軟體；面對電磁干擾或GPS失效，還須整合慣性導航、視覺與多感測技術。

詹文男指出，真正的考驗在於能否飛得穩、飛得遠，並在不同情境下安全完成任務。因此，研發不能只停在專利或實驗室，而要在醫療物資轉運、巡檢、物流與離島運輸等場景累積實測資料。技術司並推動大型試驗場域與法人合作，讓研發、敏捷試產與驗證更緊密銜接。

AI正加速無人機進化。郭肇中指出，AI可讓無人機在無GPS環境中融合視覺、紅外線、雷達與雷射資訊自主導航；也可在機上進行邊緣辨識，減少通訊負擔；進一步更能協調多機、地面載具與人員分工、避障及任務配置。然而，自主程度愈高，資安、模型可信度與負責任AI治理愈須從設計初期納入。

對產業界而言，郭肇中建議，應從單點技術走向系統整合，兼顧性能、成本、可靠度、資安與國際標準；政府補助也將從技術、市場與營運三面向檢視，鼓勵法人技轉、企業研發與新創。標準化與模組化是對接海外市場的必要條件，而不是可有可無的附加項。

詹文男指出，臺灣目前已有市場、規格與研發資源，下一步關鍵是把硬體、軟體、整機與驗證場域串起來，做出真正可用、可量產、可出口的產品。當政府、法人與業者共同把「非紅」轉化為「可信賴、自主化」能力，無人機將成為臺灣下一階段產業升級的重要引擎。

完整訪談內容，歡迎收看《大師543》郭肇中專訪，一同掌握台灣無人機產業從關鍵技術到國際市場的下一步布局。 https://youtu.be/F9J00TxwIyM