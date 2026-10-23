趨勢科技旗下VicOne在輝達GTC柏林展示Physical AI資安技術

雲端資安大廠趨勢科技旗下Physical AI資安品牌VicOne今（23）日在輝達（NVIDIA）GTC Berlin 展示兩項技術應用，協助機器人開發團隊在部署前測試資安威脅對機器人行為的潛在影響，並在實際運行期間（Runtime）評估與應對相關威脅。

VicOne指出，當引導機器人行動的資訊遭到操控時，機器人可能做出不安全的行為。資安威脅使機器人安全不僅需要考量意外風險，也必須面對攻擊者可能蓄意觸發危險情境的威脅。資安有助於強化安全保證（Safety Assurance），協助團隊評估既有安全防護措施在遭受惡意操控時是否仍然有效，並在實際運行期間偵測相關變化。

此次展示結合NVIDIA技術與VicOne的Physical AI資安能力。其中一項展示運用NVIDIA Nemotron模型，支援VicOne Rthena的情境推理（Contextual Reasoning）能力，協助評估機器人運行期間的資安風險，並協調整個機器人機隊執行經核准的應對措施。另一項展示則運用VicOne Radeis擴充套件搭配NVIDIA Isaac Sim，在部署前測試資安操控（Cyber Manipulation）可能如何改變機器人行為。兩項展示共同呈現，當AI決策轉化為實體動作時，資安如何協助維持機器人運作的可信賴性。

「機器人製造商必須確認，當引導機器人行動的資訊遭到蓄意操控時，既有的安全防護措施是否仍然有效。」VicOne 執行長鄭奕立（Max Cheng）表示：「透過部署前測試這些情境，並在運行期間偵測相關威脅，我們協助團隊強化支持機器人安全運作的驗證依據。」

以醫院服務場景為例，模擬一台在兒科病房附近運送藥品的機器人，遭遇可疑指令與異常通訊訊號的情境，這些潛在威脅可能影響機器人的導航與運作行為。

VicOne以AI保護 AI，運用NVIDIA Nemotron作為Rthena AI資安模型的訓練基礎，將資安防護延伸至機器人邊緣端。Rthena持續監控機器人運行期間的活動，以偵測惡意意圖並評估潛在的行為風險。

當偵測到威脅時，Rthena可建議或套用自適應防護策略（Adaptive Protection Strategies），例如即時提示修補（Real-Time Prompt Patching）與策略執行（Policy Enforcement），在惡意指令影響機器人決策或行動之前，化解其潛在威脅。這項展示說明 Rthena 如何在降低對機器人正常任務干擾的同時，防止惡意指令影響機器人行為，並維持運行安全。

第二項展示呈現對抗性視覺輸入（Adversarial Visual Input）如何干擾機器人的環境感知，使其忽略停止標誌並持續移動。透過VicOne Radeis擴充套件與NVIDIA Isaac Sim的整合，機器人開發團隊可在模擬環境中觀察並分析這類操控所造成的行為變化，評估遭操控的輸入是否影響既有安全防護措施的有效性，並在實體測試與產品發布前蒐集相關驗證證據。

將於2027年1月20日起適用的歐盟《機械法規》（EU Machinery Regulation）對安全相關系統與資料的保護提出要求，以防止意外或蓄意的破壞。VicOne協助團隊評估相關資安風險，對於進入歐洲市場的機器人開發團隊而言，能建立與機器人設計及運作條件相關的驗證依據。