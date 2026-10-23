全球PC市場第3季出貨量年減21% 華碩、蘋果市占率逆勢上揚

根據Counterpoint Research初步數據，2026年第3季全球PC出貨量季減13.8%、年減21%，降至5,700萬台，主要由於儲存及其他零件成本持續處於高檔水準，推動PC價格上漲，並對市場需求形成壓力。儘管前五大PC廠商出貨量相較去年同期皆下滑，但華碩（2357）、蘋果出貨量降幅均小於整體市場，市占率逆勢上揚。

Counterpoint Research指出，隨著價格上漲，消費者更難為換機找到充分理由，消費市場需求持續疲軟。受企業設備持續更新與Windows系統遷移持續推進支撐，商用需求相對穩健，但仍不足以抵銷整體市場的收縮。

本季年減亦源自去年同期基數較高。 2025年第3季度，Windows 10支持終止期限前的集中採購以及關稅相關的庫存調整曾共同推動PC出貨量成長。這一較高基數加大了2026年第3季的年減幅度。

從主要PC品牌商第3季表現來看，聯想出貨量為1,500萬台，市占率為26.3%，儘管其出貨量年減23%，仍繼續保持市場領先地位；惠普（HP）以1,030萬台的出貨量位居第二，市占率為18.1%。其出貨量年減31%，為出貨量排名前六的廠商中降幅最大的廠商。

戴爾（Dell）以760萬台的出貨量位居第三，年減25%，市占率13.3%。其降幅表明，相對穩健的商用需求並不能使廠商完全免受整體市場下行的衝擊。

蘋果出貨量年減11%至560萬台，市占率從去年同期的8.7%提升至9.8%。 MacBook Neo在一定程度上緩衝了出貨量下滑，使蘋果表現優於整體市場。

華碩出貨量為520萬台，年減7%，較上季成長19.4%，年減幅小於其他前五名廠商，市占率則由去年同期的7.8%提升至 9.2%。

Counterpoint Research資深分析師Minsoo Kang表示，隨著儲存及其他零件成本不斷上漲，整機價格隨之提高，消費者也因此推遲換機，全球PC市場正面臨日益加大的壓力。商用換機周期與Windows遷移仍提供一定支撐，但已不足以抵消需求走弱。

成本上漲的影響並不僅限於產品價格提高。隨著廠商優先配置更能因應零件成本上漲的產品配置，價格敏感型消費者可選的入門產品減少，換機難度進一步上升。即使更換老舊設備的需求依然存在，出貨量也因此受到進一步限制。

Counterpoint Research 預計，2026年第4季全球PC出貨量將年減27%。 2027年全年出貨量預計與2026年基本持平，顯示市場預期在較低的出貨量水準上趨於穩定。