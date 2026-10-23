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台積電運動會取消 員工小禮物加碼每人3萬元創新高、總金額估30億元
颱風攪局，台積電（2330）24日運動會雖因天候因素與考量員工安全取消，不過，對公司慰勞全體員工辛勞，例行小禮物將照常發出，且更加碼，據了解，台積內部已發信說明將每人發出3萬元。人均金額最高一次，高於去年每人 2.5 萬元。外界推估，全球員工總規模10萬人估算，總額創新高初估約30億元。
數據顯示，台積電歷年運動會皆發放的「小禮物」（特別獎金），已連續至少三年加碼發出，2025年（11月8日）當時董事長魏哲家宣布加碼發放每人 25,000 元獎金（首度擴及全球國內外員工）。
至於回推2024年（10月26日），當時董事長魏哲家宣布發放每人 20,000 元特別獎金（適用於當年5月31日前到職的台灣基層與主管同仁）。至於2023年當時前董事長劉德音宣布發放每人 16,000 元小禮物。
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