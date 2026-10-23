美光桃園工會堅持分潤制 協商因颱風延至27日

台灣美光晶圓工會（桃園工會）今天公布會員對於美光（Micron）提出方案投票的統計結果，共有1633名會員反對公司提出的方案，占全體會員近7成，占絕對多數，將持續堅持分潤制訴求。

美光桃園工會幹部於22日上午9時至23日9時進行罷工行動，桃園工會表示，即使面對颱風前夕的風雨，工會幹部仍堅持訴求，並以罷工行動告訴大家「比賽還沒結束，我們還沒放棄」。

美光桃園工會指出，工會幹部罷工期間針對公司提出的方案進行會員投票，計有1637名會員參與投票，7成會員簽署意向書，有1633名會員反對公司提出的方案，占投票人員的99%，占全體會員近7成，占絕對多數。

美光桃園工會表示，原訂10月23日與公司進行協商會議，因颱風延期，工會將於10月27日協商會議表達會員意向，並呼籲會員密切注意工會訊息，為爭取更公平的分潤制度做好抗爭行動準備。

美光22日召開記者會，公開說明調整後的獎酬制度，不僅新增季度分潤獎金、進行結構性調薪、全面調升輪班津貼、額外增加3天有薪假，並將勞退提撥率提高至10%。

針對美光桃園工會幹部進行罷工行動，台灣美光董事長盧東暉於22日記者會中說，對於他們的罷工行動予以尊重。他們持續以理性、克制的行為表達訴求，是一種善意的表現，非常感謝他們，美光還會持續傾聽及溝通，希望能盡快達到雙贏的結果。