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鴻海增資Foxconn AI Solution (FR) SAS 5800萬美元 擴增AI產能
鴻海（2317）23日公告，增資旗下子公司Foxconn AI Solution (FR) SAS股權，交易金額為5,800萬美元（約新台幣18.87億元），外界推測，此舉是擴增歐洲伺服器產能，擴大歐洲AI市場的布局。
鴻海之前就宣布與法國先進運算與人工智慧領域的領導者Bull，建立合作夥伴關係，雙方將攜手共同生產面向歐洲及全球市場的AI與雲端基礎設施。此項合作將結合Bull在AI系統設計、部署及市場推廣方面的領先優勢，以及鴻海的全球製造規模與供應鏈能力，透過Bull在法國Angers與鴻海捷克Pardubice的據點，提供包括運算系統及相關組件在內的AI基礎設施解決方案。
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