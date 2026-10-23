鴻海增資旗下子公司4,400萬美元 擴增捷克廠AI伺服器產能

鴻海（2317）23日公告，斥資4,400萬美元（約新台幣14.32億元）取得旗下子公司Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.股權，外界推測，此舉是擴增捷克廠AI伺服器產能，擴大歐洲主權AI與伺服器的布局。

鴻海自2000年投資捷克設廠迄今已有22年歷史，主要營運據點在Pardubice以及Kutná Hora兩個地區，目前鴻海是捷克第二大出口企業，捷克是鴻海集團在歐洲的重要據點之一，集團在當地擁有逾5,000名員工。