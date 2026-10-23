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神基推出新一代強固 NB 鎖定公共安全、國防應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基科技23日宣布推出新一代B360X與B360X Pro全強固型筆記型電腦。神基／提供
神基科技23日宣布推出新一代B360X與B360X Pro全強固型筆記型電腦。神基／提供

神基（3005）控股旗下子公司神基科技（Getac）23日宣布推出新一代B360X與B360X Pro全強固型筆記型電腦，新機預計將於2026年11月上市，鎖定公共安全與緊急救援、軍事國防及公用事業與工業製造應用。

兩款新機延續 Getac 廣受市場肯定的 B360 系列優勢，在輕巧便攜的機身設計中，整合升級的 AI 運算效能、更大的 14 吋螢幕、強化的安全防護，以及完善的連線選項。憑藉強大效能與靈活的應用能力，兩款裝置可滿足公共安全、公用事業、工業製造及軍事國防等領域第一線專業人員的需求，協助他們在多元現場作業環境中執行複雜任務。

全新 B360X 與 B360X Pro 的核心搭載強大的 Intel Core Ultra 5/7/X7 處理器（Series 3），結合 Intel Graphics 顯示技術與 Intel AI Boost 技術，即使無法連線至雲端，仍能在多工處理、資料密集型工作負載及 AI 強化應用程式等方面提供卓越效能。

B360X 與 B360X Pro 結合強大的邊緣 AI 運算能力、全強固型設計的可靠性，以及輕巧便攜的機身，能滿足嚴苛環境及網路連線不穩定情況下的專業作業需求，包括：

公共安全與緊急救援： 在通訊完全中斷的災區，B360X 可透過先進的邊緣運算軟體，化身為獨立運作的戰術指揮中心，整合電腦輔助派遣系統（CAD）、地理資訊系統（GIS）及車輛自動定位系統（AVL）。

軍事國防： 在無法取得網路連線的環境中，B360X Pro 可流暢運行高負載的軍事訓練與模擬平台，並透過邊緣 AI 運算生成虛擬敵方行為邏輯與戰術模擬模型。

公用事業與工業製造： 即使在偏遠輸電塔、地下管線或複雜工廠環境中的訊號盲區，B360X 仍可在裝置端流暢執行電腦輔助設計（CAD）軟體與 3D 建模作業，協助進行精確的設備安裝及複雜的維護工作。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示，人工智慧的真正價值，不是在具備溫控設備的伺服器機房中實現，而是在最前線的現場環境中展現，因為每一項關鍵決策都攸關全球的公共安全、國防與基礎設施。

黃明漢指出，「透過B360X與B360X Pro，Getac正逐步突破運算技術受環境條件限制的界線。我們正引領產業邁向『智慧韌性』的新時代，讓守護社會安全與建設基礎設施的第一線專業人員，無論身處多麼嚴苛或網路連線受限的環境，都能持續運用新一代 AI 技術。我們不僅致力於預見強固型運算產業的未來，更積極參與定義產業的發展方向」。

神基 國防 筆記型電腦 螢幕

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