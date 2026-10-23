PHP兩大漏洞恐成駭客入侵破口 別急著點「請立即更新」
廣泛應用於網站與電子商務平台的程式語言PHP，近日被揭露兩項重大資安漏洞，嚴重度評分均高達9.2分，漏洞資訊與攻擊程式碼在官方修補程式釋出前便已公開，讓尚未完成更新的網站與網路服務面臨潛在威脅。
全球領先資安公司趨勢科技旗下全球企業AI資安領導品牌TrendAI指出，攻擊者可能利用漏洞，在未經身分驗證的情況下遠端執行惡意程式碼，造成資料遭竊、檔案遭竄改或服務中斷。企業應立即盤點PHP使用情形，優先修補對外開放的服務，並確認更新實際生效、持續追查入侵跡象，降低資安風險。同時，全球消費者數位生活防護領導品牌TrendLife™也提出消費者四大防護要點，提醒慎防假更新通知與釣魚連結。
此次漏洞編號為CVE-2026-109618與CVE-2026-109619，嚴重度評分（CVSS v4.0）均達9.2分，皆與PHP的記憶體管理問題有關，可能讓攻擊者在未經身分驗證的情況下遠端執行惡意程式碼。受影響環境包括Apache mod_php、PHP-FPM、CGI、FrankenPHP及LiteSpeed，其中以Apache mod_php風險最高，實際利用條件則依部署環境而異。
除了企業應立即做出應變對策外，趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife提醒，目前尚無公開資料顯示詐騙集團已利用此次漏洞行騙，但消費者仍須提高警覺，並做好以下四大防護：
1. 更改密碼：若收到常用網站的通知，確認服務受到此次漏洞影響，請儘速更改密碼，並透過官方App或自行儲存的書籤登入，避免點擊不明連結而落入釣魚陷阱。
2. 慎防假冒的詐騙訊息：詐騙集團可能假借網站發生資安事件，透過簡訊或電子郵件要求使用者立即更新、重新登入或驗證帳號。遇到這類訊息，切勿急於點擊連結，應先透過官方網站或客服確認，亦可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
3. 定期檢查裝置安全：確認手機與電腦上的App及防毒軟體皆已更新至最新版本，才能及時修補已知安全漏洞，降低遭惡意網站利用漏洞植入惡意程式的風險。
4.善用工具強化日常防護：消費者可利用趨勢科技AI防詐達人查證可疑訊息與連結、過濾詐騙簡訊並阻擋詐騙來電。此外，手機可搭配趨勢科技行動安全防護，封鎖詐騙網頁與惡意網址，防範惡意程式；筆電與桌機則可使用PC-cillin雲端版，結合AI防毒、惡意網址阻擋及個資外洩警示，守護裝置與個人資料安全。
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