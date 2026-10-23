PHP兩大漏洞恐成駭客入侵破口 別急著點「請立即更新」

廣泛應用於網站與電子商務平台的程式語言PHP，近日被揭露兩項重大資安漏洞，嚴重度評分均高達9.2分，漏洞資訊與攻擊程式碼在官方修補程式釋出前便已公開，讓尚未完成更新的網站與網路服務面臨潛在威脅。

全球領先資安公司趨勢科技旗下全球企業AI資安領導品牌TrendAI指出，攻擊者可能利用漏洞，在未經身分驗證的情況下遠端執行惡意程式碼，造成資料遭竊、檔案遭竄改或服務中斷。企業應立即盤點PHP使用情形，優先修補對外開放的服務，並確認更新實際生效、持續追查入侵跡象，降低資安風險。同時，全球消費者數位生活防護領導品牌TrendLife™也提出消費者四大防護要點，提醒慎防假更新通知與釣魚連結。

此次漏洞編號為CVE-2026-109618與CVE-2026-109619，嚴重度評分（CVSS v4.0）均達9.2分，皆與PHP的記憶體管理問題有關，可能讓攻擊者在未經身分驗證的情況下遠端執行惡意程式碼。受影響環境包括Apache mod_php、PHP-FPM、CGI、FrankenPHP及LiteSpeed，其中以Apache mod_php風險最高，實際利用條件則依部署環境而異。

除了企業應立即做出應變對策外，趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife提醒，目前尚無公開資料顯示詐騙集團已利用此次漏洞行騙，但消費者仍須提高警覺，並做好以下四大防護：