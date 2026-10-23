研調：PCB族群東南亞布局 泰國最多廠馬來西亞封測供應鏈優勢

PCB族群東南亞布局推進，其中泰國最多廠包含臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、金像電（2368）、華通（2313）、台虹（8039）、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝電子-KY（6672）都已布局卡位，至於馬來西亞封測供應鏈優勢，台光電（2383）、精成科（6191）也已插旗，金居（8358）近期並已宣布設廠投資。

台灣電路板協會 TPCA指出，馬來西亞坐擁全球半導體封測13%市占率，與新加坡共構半導體供應鏈聚落。2025年當地PCB產值達20.9 億美元，預估2026年在擴產與 AI 建設加持下，將成長 15.3%至24.1億美元。其產業投資動態與 AI 供應鏈緊密相連。

如奧地利載板廠 AT&S於今年宣布投資最高20億歐元擴建居林廠，搶占AI高階載板商機；台廠精成科透過「新馬分工」由檳城廠量產 AI伺服器板。

政策上，政府推動「國家半導體戰略（NSS）」及MyChipStart計劃，扶植IC設計、新創企業及本體半導體人才，並持續吸引國際資料中心業者、雲端服務商投資馬來西亞，隨著澳洲 AirTrunk 等資料中心業者在柔佛大規模興建AI 資料中心，馬來西亞正蛻變為東南亞關鍵的 AI 算力聚落。